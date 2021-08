Van vaccinplicht tot ruimtetoerisme: dit was de zomer

Wat bracht de zomer en wat brengt het najaar? Onze jaarlijkse nieuwsbriefing voor wie zich tijdens de vakantie loskoppelde van de wereld en nu de draad weer opneemt.

Overstromingen

België werd getroffen door de zwaarste overstromingen sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij 46 mensen stierven of vermist zijn. Er is naar schatting voor 1,8 miljard euro schade, waarvan verzekeraars 590 miljoen euro zullen dragen. Gebrek- kige coördinatie van de reddingswerken leidde tot kritiek op de Waalse regering en de provinciegouverneur van Luik.

Corona

Na een zomer waarin de deltavariant van het coronavirus zorgen baarde, is een grote stap gezet naar het normale leven. In de privésfeer keert vanaf 1 september de vrijheid terug, het uitgaans- en cultuurleven herleeft, de aanbeveling voor telewerk vervalt en in scholen kan weer iedereen naar de klas. Voor wie in de zorgsector werkt, wordt vaccinatie verplicht. In Brussel blijven de oude coronaregels wel van kracht, omdat de trage vaccinaties er geen versoepelingen toelaten.

Economisch herstel

De Belgische economie versnelde deze zomer haar herstel, maar is nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Amper 1 procent van de zelfstandigen deed in juli nog een beroep op het overbruggingsrecht dat hen door de coronacrisis hielp.

ECB

De Europese Centrale Bank wijzigde voor de tweede keer in haar bestaan haar strategie. Voortaan streeft ze naar 2 procent inflatie. Het nieuwe mandaat voedt de speculatie dat de ECB nu langer kan doorgaan met haar stimulus. Op de grondstoffenmarkten bleven de prijzen deze zomer stijgen, wat verbouwen en vastgoed duurder maakt.

Kernuitstap

De provincie Vlaams-Brabant blokkeerde de vergunning voor een gascentrale in Vilvoorde die cruciaal is om na de kern- uitstap de bevoorrading van energie te garanderen. Ook een gascentrale in Gent heeft vergunningsproblemen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet nu de knoop doorhakken. Wel een meevaller voor de federale regering is dat ze van de Europese Commissie groen licht kreeg om gascentrales te subsidiëren en zo de controle over de bevoorradingszekerheid houdt.

PFOS

De Vlaamse regering stond zwaar onder spanning over haar historische verantwoordelijkheid voor de regulering en de controle van PFOS, een niet-afbreekbare chemische stof. Even werd gevreesd dat het PFOS-gevaar de Oosterweelwerf in Antwerpen zou stilleggen, maar de werken kunnen tot nader order doorgaan. De schijnwerpers zijn nu vooral gericht op 3M, dat jarenlang PFOS produceerde en nu zonder vergunning een andere stof, FBSA, loost.

Hongerstaking

Een hongerstaking van mensen zonder verblijfspapieren zette druk op de federale regering. Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) dreigde ermee dat de PS uit de regering zou stappen mocht iemand overlijden. Uiteindelijk schorsten de honger- stakers hun actie zonder dat ze de gevraagde regularisatie kregen.

Scheiding kerk en staat

Ihsane Haouach, een moslima die was voorgedragen door Ecolo, nam ontslag als regeringscommissaris bij het federaal Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen. Ze deed dat nadat ze had gezegd dat de regels over de scheiding tussen kerk en staat moeten worden aangepast aan de veranderde demografie.

Klimaat

In een nieuw klimaatrapport waarschuwden de Verenigde Naties dat de planeet verder opwarmt, tenzij netto geen koolstof meer wordt uitgestoten. Juristen zien in het rapport een grondslag om nog meer klimaatprocessen tegen overheden en bedrijven te voeren.

Afghanistan

De taliban veroverden in een onverwacht blitzoffensief Afghanistan, nog voor de Amerikaanse troepen zich volledig konden terugtrekken. Het leidde tot een dagen- lange chaotische evacuatie vanuit de door de VS beveiligde luchthaven van Kaboel, die eindigde met een zelfmoordaanslag van de terreurgroep IS. België slaagde erin 1.426 mensen naar ons land te evacuëren.

Bosbranden

In Zuid-Europa werden Frankrijk, Portugal, Spanje, Griekenland en Turkije getroffen door uitzonderlijk zware bosbranden. België kende de natste zomer in jaren, wat behalve tot dodelijke overstromingen ook leidde tot bezorgdheid over de toekomst van de landbouw.

Haïti

In Haïti werd president Jovenel Moïse vermoord in zijn woning. Het land werd daarna getroffen door een aardbeving en een tropische storm die meer dan 2.000 doden eiste.

China

China versterkte zijn greep op Hongkong - op de bedrijfswereld en op techbedrijven in het bijzonder. De Belgische staatsveiligheid waarschuwde voor het gebruik van Chinese smartphones, beleggers stapten uit Chinese tech en een rapport wees België op de kwetsbaarheid voor Chinese import. Een van de hoofdrolspelers in het gevecht om Chinese tech dreigt het Leuvense Imec te worden.

