Verenigd Koninkrijk en Turkije ondertekenen deze week vrijhandelsakkoord

Deze week, wellicht dinsdag, ondertekenen het Verenigd Koninkrijk en Turkije een nieuw vrijhandelsakkoord. Dat is het eerste na de brexitdeal.

Londen en Ankara leggen de laatste hand aan een 'continuïteitsovereenkomst'. 'De tariefvrije handelsovereenkomst zal onze handelsrelatie helpen te ondersteunen en zekerheid bieden aan duizenden banen in het VK in de productie-, auto- en staalindustrie', zei de Britse minister van Handel Liz Truss zondag in een verklaring.