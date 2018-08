Vergeet de lira, leve de peso

De financiële crisis in Turkije beroert ook andere groeimarkten. Welke munten zijn voor een obligatiebelegger aantrekkelijk en welke zijn te mijden?

De Turkse lira heeft een paar zeer turbulente weken achter de rug. Ondanks het gedeeltelijk herstel van deze week noteert de munt nog steeds 34 procent lager dan begin dit jaar. Ook de valuta’s van andere groeilanden kregen klappen. Betekent dat dat beleggers munten van groeilanden moeten mijden?

9,5% De index van groeimarkt- obligaties van JPMorgan is dit jaar uitgedrukt in dollar met 9,5 procent gedaald.

Nee, zegt Peter De Coensel, hoofd obligatiebeheer van Degroof Petercam Asset Management. ‘Obligaties van groeilanden vormen een sleutelonderdeel van een obligatieportefeuille. Ze bieden diversificatie en een hoger rendement dan obligaties van ontwikkelde landen.’ Michael Vander Elst, beheerder van een groeimarktobligatiefonds bij Degroof Petercam, merkt op dat de munten van groeilanden sinds begin dit jaar gemiddeld vrij stabiel zijn gebleven tegenover de euro. ‘Er zijn wel enkele belangrijke uitschuivers, zoals de Argentijnse peso en de Turkse lira. Maar de Mexicaanse peso is gestegen.’

Edwin Gutierrez, bij de vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments verantwoordelijk voor beleggingen in staatsobligaties van groeilanden, zegt dat de groeimarkten goedkoop zijn na de correctie sinds begin dit jaar. De index van groeimarktobligaties van JPMorgan is dit jaar uitgedrukt in dollar met 9,5 procent gedaald. Die daling is te wijten aan de stijging van de dollar. ‘Het risico dat Turkije andere groeilanden zwaar besmet, is beperkt omdat Turkije een relatief kleine economie is. Maar we zijn niet blind voor de risico’s, zoals de sterke dollar.’

Ook KBC vindt obligaties van groeilanden in lokale munt in het algemeen relatief aantrekkelijk. ‘We zijn positief over de wereldeconomie en over de groeilanden’, zegt Michael Geeroms, de beheerder van een groeimarktobligatiefonds.

Kwetsbaar

De landen die volgens Vander Elst het meest kwetsbaar zijn, hebben een hoge schuld in vreemde munt of een privésector met een hoge schuld. ‘Andere belangrijke parameters zijn een tekort op de handelsbalans, een hoge inflatie, een groot begrotingstekort en een centrale bank die niet onafhankelijk is. Turkije en Argentinië scoren voor al die criteria slecht.’

De specialisten zijn alle drie positief over Mexico. ‘De peso is goedkoop, de reële rente (rente min inflatie) is hoog en de nieuwe regering is van plan de corruptie bestrijden’, zegt Vander Elst. De Mexicaanse tienjaarsrente bedraagt 7,8 procent en de inflatie 4,8 procent. Geeroms verwacht dat Mexico, de VS en Canada relatief snel een akkoord sluiten over een aanpassing van NAFTA, de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone.

Ook obligaties in Braziliaanse real zijn volgens de meeste specialisten koopwaardig. Gutierrez: ‘De Braziliaanse rente is zeer aantrekkelijk en de inflatie is onder controle.’ Tienjarige staatsobligaties in real bieden een rendement van 11,7 procent en de Braziliaanse inflatie bedraagt 4,5 procent.

Het grootste risico zijn volgens Gutierrez de komende verkiezingen. Brazilië houdt in oktober presidents- en parlementsverkiezingen. Maar De Coensel maakt zich daarover niet veel zorgen. ‘We verwachten een correcte verkiezingsuitslag. We denken niet dat Lula de volgende president wordt.’ De linkse oud-president Luiz Inacio Lula da Silva is kandidaat en leidt in de peilingen. Maar hij zit in de gevangenis en het is verre van zeker dat hij aan de stembusslag mag deelnemen.

Over de Centraal-Europese munten zijn de meningen verdeeld. ‘Dat is een regio waarin we geloven’, zegt Geeroms. ‘Polen, Hongarije en Tsjechië hebben nauwe economische banden met de eurozone en zijn weinig kwetsbaar voor een escalatie van de handelsoorlog. Amerikaanse importtaksen op Europese auto’s vormen wel een risico voor de regio. De centrale banken hebben lang een soepel monetair beleid gevoerd en moeten de rente verhogen. We verkiezen de Poolse zloty omdat die munt meer stijgingspotentieel heeft.’

Vander Elst heeft een voorkeur voor de Tsjechische kroon. ‘De Tsjechische centrale bank wil te allen prijze een daling van de munt voorkomen en heeft al een paar keer de rente verhoogd. De Poolse centrale bank heeft de neiging langer te wachten met renteverhogingen.’

Aberdeen Standard Investments daarentegen investeert een kleiner dan normaal deel van zijn obligatieportefeuilles in Centraal-Europa. ‘De rentes zijn te laag tegenover de stijging van de lonen.’ De tienjaarsrente bedraagt 2,1 procent in Tsjechië, 3,1 procent in Polen en 3,4 procent in Hongarije. De loonkosten per uur stegen tussen het eerste kwartaal van 2017 en dezelfde periode van 2018 met 8 procent in Polen, met 9 procent in Tsjechië en met 10 procent in Hongarije, blijkt uit cijfers van Eurostat. Een snelle stijging van de lonen kan leiden tot meer inflatie, tenzij ze wordt gecompenseerd door een toename van de productiviteit. Gutierrez is positiever over de Tsjechische kroon dan over de zloty en de forint omdat de Tsjechische centrale bank een strakker monetair beleid voert.

Hij vindt ook de roebel aantrekkelijk. ‘De Russische centrale bank is de enige centrale bank die ruimte heeft om de rente te verlagen, want de inflatie is laag. De reële rente is aantrekkelijk. Obligaties in roebel vormen een van onze grotere posities.’

Geeroms is wat voorzichtiger over de roebel omdat hij een belangrijk geopolitiek risico ziet. ‘Sommige Amerikaanse senatoren hebben een wetsvoorstel ingediend om Moskou te treffen met strengere sancties, onder meer een verbod op de aankoop van Russische staatsobligaties. Ik denk wel dat het risico dat dat voorstel wordt goedgekeurd klein is.’

Ook over de Chinese munt bestaat geen eensgezindheid. ‘De yuan verzwakt al een tijdje, onder meer door de Amerikaanse importtaksen op Chinese producten’, zegt Geeroms. ‘We verwachten een verdere koersdaling omdat de economie afkoelt ondanks de stimuli van de centrale bank. Er is een risico dat de handelsoorlog verder escaleert en daarom zijn we minder positief over Aziatische munten. De landen van Oost-Azië zijn doorgaans open economieën.’

Gutierrez is optimistischer. ‘China zal geen belangrijke verdere daling van de yuan aanvaarden. Dat zou een kapitaalvlucht veroorzaken en dat wil Peking niet. Het stijgingspotentieel van de Chinese munt is groter dan dat van de Chinese obligatiekoersen.’

Vander Elst merkt op dat hij de roebel en Chinese munt niet volgt. ‘Ons fonds dat in staatsobligaties van groeilanden investeert, heeft een duurzaamheidslabel. We investeren niet in landen die niet voldoende vrij zijn. Rusland en China zijn autoritaire landen. Turkije is een randgeval.’

Gutierrez is ook gematigd positief over de Zuid-Afrikaanse rand. ‘De rente kan dalen omdat de inflatie laag blijft. Cyril Ramaphosa, de nieuwe president, probeert het vertrouwen te herstellen dat is aangetast door zijn voorganger Jacob Zuma. Maar het land worstelt met grote uitdagingen, zoals de herverdeling van gronden tussen blanke en zwarte Zuid-Afrikanen.

De lira is ondergewaardeerd, maar dat wil niet zeggen dat de munt zal stijgen. De risico’s blijven hoog. Michael Geeroms beheerder groeimarktobligatiefonds KBC

Geeroms is wat terughoudender. ‘Ramaphosa heeft de verwachtingen niet volledig ingelost. Bovendien ondervindt Zuid-Afrika als grondstoffenexporteur de negatieve impact van de handelsoorlog op de grondstoffenprijzen. De risico’s van een belegging in Zuid-Afrikaanse rand zijn relatief hoog.’

Over de Turkse lira bestaat wel unanimiteit. Beleggingen in die munt zijn te gevaarlijk. Er zijn volgens Gutierrez twee zaken nodig om de Turkse lira te stabiliseren. ‘De Turkse centrale bank moet de rente verhogen en de relaties tussen Turkije en de VS moeten verbeteren.’ De recente sancties van de VS tegen Turkije zijn een van de reden waarom de lira zware klappen heeft gekregen. Washington eist dat Turkije een Amerikaanse predikant vrijlaat uit de gevangenis.

Gutierrez stipt aan dat het tekort op de Turkse lopende rekening te groot blijft. De lopende rekening omvat behalve de handel in goederen en diensten onder meer ook het inkomen uit buitenlandse investeringen. Als gevolg van het deficit op de lopende rekening is Turkije sterk afhankelijk van buitenlands kapitaal.