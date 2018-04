Vermoord, maar niet monddood

Je kan de onderzoeksjournalist vermoorden, maar niet zijn onderzoek. 45 journalisten spitten de onafgewerkte dossiers van hun vermoorde Maltese collega Daphne Caruana Galizia verder uit.

De moordenaars wachten tot na middernacht. Om 1.41 uur zetten ze hun eerste wegwerp-gsm aan. Die zullen ze alleen gebruiken voor de bomaanslag. Vijf minuten later wordt een tweede gsm aangezet. Dat gebeurt ergens in het noorden van het eiland, nabij Bidnija, het op een na kleinste dorp op Malta. Het telt amper 300 inwoners, onder wie hun doelwit: de 53-jarige journaliste Daphne Caruana Galizia. Bij zonsopgang, kort na zes, staat een van de moordenaars al op de uitkijk, bovenaan op een heuvel die uitgeeft op Daphne’s huis. Het is de 53-jarige Maltese crimineel Alfred Degiorgio. Zijn broer George zal anderhalf uur later, vanop een witte sportboot die ze enkele maanden eerder kochten, de bom doen ontploffen met nog een derde gsm-toestel.

Die maandagmiddag drinkt Daphne koffie aan haar salontafel, samen met haar zoon Matthew, een datajournalist die werkt voor het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, met wie De Tijd op dat moment in het grootste geheim samenwerkt aan het onderzoek naar de Paradise Papers. Daphne moet nog langs de bank gaan. Ze heeft al maanden geen toegang meer tot haar bankrekening. Die is geblokkeerd door de Maltese minister van Economie, een gevolg van Daphne’s artikels over de corruptie in haar land.

The Daphne Project Dit artikel geeft een overzicht van de onthullingen die 45 journalisten van 18 Europese media de voorbije dagen brachten met The Daphne Project, zes maanden na de moord op de Maltese onderzoeksjournaliste en politieke commentator Daphne Caruana Galizia. De journalisten konden rekenen op de steun van Daphne’s drie zonen en haar weduwnaar. De artikels verschenen onder andere bij Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Le Monde en Reuters. De operatie werd gecoördineerd door de Parijse organisatie Forbidden Stories, onder het motto ‘keep stories alive’.

Als ze pas vertrokken is met haar donkere Peugeot 108 versturen de daders hun dodelijke sms: ‘REL1 = On’. Het signaal doet de bom ontploffen om 14.58 uur. Terwijl de auto-onderdelen in het rond vliegen, brengt de journaliste in paniek haar auto tot stilstand. Maar tevergeefs: een tweede ontploffing treft haar genadeloos. Na haar laatste schreeuw verandert ze in een vuurbal. Terwijl moordenaar Alfred Degiorgio vanop de heuvel toekijkt, stuurt zijn broer George vanop de boot een sms naar zijn vrouw: ‘Koop me een fles wijn, schat.’

De daders, die Daphne al negen dagen in de gaten hielden voor ze toesloegen, zijn ontmaskerd met de hulp van de Amerikaanse FBI en forensische specialisten uit Nederland. Ze spaarden kosten noch moeite. Maar wie gaf de opdracht voor de moord? De daders houden de lippen stijf op elkaar. En de 45 journalisten die met The Daphne Project haar laatste dossiers verder uitvlooiden, raakten op dat punt niet verder dan geruchten.

Zo wijzen twee getuigen in de richting van de Maltese ex-minister van Economie, Chris Cardona, een partijgenoot van premier Joseph Muscat. Hij zou Alfred Degiorgio hebben gesproken vier weken na de moord, in een bar in het zuiden van Malta. De politicus ontkent dat in alle toonaarden. En ook de journalisten van The Daphne Project beschouwen dat zeker niet als een bewijs, maar wel als een ernstig spoor dat de politie op zijn minst zou moeten onderzoeken. Maar tot dusver is nog geen enkele Maltese politicus ondervraagd over de moord.

Panama Papers

Daphne onderzocht net als De Tijd de fameuze Panama Papers, de miljoenen documenten die in 2016 uitlekten bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Wij berichtten over 1.144 exotische constructies van 743 Belgen. Daphne had maar drie Panamese schermconstructies nodig om haar land in rep en roer te zetten: Tillgate Inc., Hearnville Inc. en Egrant Inc. Die zijn opgezet door een vertrouweling van premier Joseph Muscat, kort na diens verkiezing in 2013. Het Panamese Tillgate was in handen van Muscats kabinetschef, Keith Schembri, terwijl Hearnville leidde naar de minister van Energie, Konrad Mizzi, en Egrant naar Michelle Muscat, de echtgenote van de eerste minister.

Maar alle potjes werden toegedekt na Daphne’s onthullingen. De kabinetschef verwees droogweg naar zijn financiële raadgevers. Minister Mizzi doekte zijn Panamese vennootschap wel op, al was die volgens hem nooit actief geweest. Mizzi moest alleen een degradatie tot minister van Toerisme slikken. En Muscats vrouw ontkende alles. Terwijl haar man, trouwens zelf een ex-journalist, in juni vorig jaar werd herverkozen tot premier.

Maar de journalisten van The Daphne Project vonden in de Panama Papers bewijzen dat er wel degelijk plannen waren om louche zaken te doen met de Panamese schermvennootschappen van minister Mizzi en kabinetschef Schembri. Met als tegenpartij twee schermvennootschappen in Dubai: 17 Black Limited en Macbridge Limited. Die kregen voor 1,6 miljoen dollar aan verdachte stortingen vanuit de Seychellen. Terwijl de Panamese vennootschappen op hun beurt geld zouden doorstorten naar trusts in Nieuw-Zeeland. Er werden ook rekeningen op de Bahama’s besteld, maar dat stopte zodra Daphne begon te onthullen dat ze de exotische constructies op het spoor was.

Toch wuift de kabinetschef van de premier ook de nieuwe beschuldigingen weg met de uitleg dat ‘zijn bedrijven wel tientallen zulke plannen uittekenen’. Het is ondenkbaar dat een kabinetschef of een minister daarmee zou wegkomen in België.

Paspoorten te koop

Kort na zijn verkiezing in 2013 besloot de 44-jarige premier Muscat om Maltese paspoorten te koop aan te bieden. Daarover stond nochtans niets in zijn verkiezingsprogramma. Om het Maltese burgerschap te verhandelen schakelde Muscat Christian Kälin in, een 46-jarige Zwitserse advocaat met als bijnaam ‘de paspoortkoning’. Die begreep al snel dat zijn rijke internationale cliënteel, zoals Russische oligarchen en Saoedische sjeiks, maar al te graag een tweede paspoort zou kopen. Die zijn handig om sancties of lastige vragen te omzeilen. Daartoe verleidde de Zwitser eerst enkele Caribische eilanden, maar in Malta zou hij EU-paspoorten kunnen verkopen, met vrije toegang naar Parijs, Berlijn en Brussel. Nog handiger.

Eind 2013 begon de Maltese paspoorthandel, met de Zwitserse advocaat als exclusieve partner van de Maltese overheid. Een paspoort gaat over de toonbank voor 650.000 euro, met als bijkomende voorwaarde dat je 150.000 euro investeert in een Maltees fonds en een appartement koopt op het eiland voor minstens 350.000 euro. De miljoenenhandel hielp de jonge premier Muscat het gat in de begroting te dichten, terwijl de Zwitserse advocaat riante commissies opstreek.

Pilatus

Diezelfde Zwitserse advocaat liet de Maltese premier eind 2013 kennismaken met Ali Sadr, de zoon van een Iraanse miljardair. Kort daarna kreeg Sadr op Malta een vergunning om zijn eigen Pilatus Bank op te richten. Muscat was in juni 2015 ook te gast op het huwelijk van de Iraniër in Firenze. En onder anderen Muscats kabinetschef Schembri opende een rekening bij de bank. De journalisten vonden aanwijzingen dat op die rekening verdacht geld belandde: twee stortingen van elk 50.000 euro, afkomstig van een schermvennootschap op de Britse Maagdeneilanden. Die leiden vermoedelijk naar Russen die profiteerden van de Maltese handel in paspoorten. De Maltese politie onderzocht dat nooit. De kabinetschef heeft opnieuw een uitleg voor de verdachte stortingen: ‘persoonlijke leningen’.

Vorige maand is de Iraanse oprichter van Pilatus Bank aangehouden in de Verenigde Staten, op verdenking van witwassen. Enkele dagen later zijn in Malta alle rekeningen bij de bank bevroren. Daphne had een half jaar eerder nochtans al onthullingen gedaan over de verdachte rekeningen van regeringslui bij Pilatus Bank. Minister van Energie Mizzi zou er geld mee hebben overgemaakt naar een rekening in Dubai op naam van zijn Panamese schermvennootschap.

Daphne koppelde de rekeningen bij de Pilatus Bank ook aan het autoritaire regime van Azerbeidzjan. De journalisten achter The Daphne Project vlooiden dat spoor verder uit. Meer dan 50 rekeningen bij de Pilatus Bank, goed voor het gros van het kwart miljard euro dat er geparkeerd stond, leidden naar Azeri’s. De twee grootste cliënten waren de dochters van de Azerische president. Ze investeerden via de Maltese bank miljoenen in vastgoed in Dubai en in luxebedrijven in Frankrijk.

Tegelijk sloot Malta in 2015 een deal van 1 miljard euro met Socar, het olie- en gasbedrijf van Azerbeidzjan om Malta vanaf april 2016 te bevoorraden met vloeibaar aardgas. Energie-experts die de gelekte data over de deal bestudeerden, besluiten dat Malta er zwaar aan verliest. Het betaalt veel meer voor het gas dan de tarieven op de markt. Waarom passeren via Azerbeidzjan? Want Socar koopt het gas zelf aan bij Shell tegen de marktprijs, maar rekent Malta een vast tarief aan. Alleen al het eerste jaar kon Azerbeidzjan zo 40 miljoen dollar verdienen aan het contract. ‘Als ik belastingen betaalde in Malta zou ik wel willen weten waarom er zo’n slechte deal werd gesloten’, besluit een expert van de universiteit van Oxford.

Lijken uit de kast

Het hele web van schermvennootschappen, de belangenverstrengeling en de vele verdachte stortingen doen vermoeden dat in de kleine EU-lidstaat Malta nog veel lijken uit de kast kunnen vallen. ‘Overal waar je nu kijkt, zijn er boeven. De situatie is hopeloos’, schreef Daphne de ochtend voor haar dood op haar populaire blog Running Commentary.