Vertrouweling van Erdogan op versiertoer in Brussel

Turks president Recep Tayyip Erdogan stuurde zijn vertrouweling en minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu uit om de impasse in de relaties met de Europese Unie te doorbreken. Dat is opmerkelijk na de verzuring van de laatste maanden. ‘Laat ons de pagina omdraaien.’

Je moet de Turken niets leren over communicatie en perceptie. Al vanaf de landing in Zaventem kon Twitter het bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu aan Brussel volgen. Taaie vergaderingen werden in een flitsende fotocompilatie gegoten, inclusief een stevige beat op de achtergrond. Je zou er bijna enthousiast van worden. En dat is precies wat de Turken willen.

Snuffelen

‘Laat ons de pagina omdraaien’, zei Cavusoglu. Turkije leeft al maanden op gespannen voet met de Europese Unie. Het ging onder andere luid over de gasexploraties in de Middellandse Zee en de Turkse betrokkenheid in conflicten in Syrië, Libië en Nagorno-Karabach.

Die plooien moeten nu dus gladgestreken worden. Op drie dagen tijd zag de Turkse delegatie de belangrijkste Europese tenoren. Gaande van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von de Leyen, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid Joseph Borrell en NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, kwam vrijdag aan de beurt. Ook verschillende Eurocommissarissen en Europarlementairen stonden op de planning. Er wordt volop gesnuffeld hoe de relatie verder kan en moet evolueren.

Sancties

De timing van het charmeoffensief is geen toeval. Eind vorig jaar besloten de Europese leiders bijkomende sancties te nemen omwille van de aanhoudende Turkse booractiviteiten in de exclusieve economische zone van Cyprus in de Middellandse Zee. Het gebied zou vol aardgas en olie zitten.

In maart van dit jaar beslissen de Europese leiders over hardere (lees: economische) sancties. Die komen er tenzij Turkije water bij de wijn doet. Dat laatste lijkt misschien te lukken. Voor de eerste keer in vier jaar kwam er toenadering tussen de Griekse regering van premier Kyriakos Mitsotakis en Erdogan.

Wilmès

De Turken gingen donderdag ook op de koffie bij minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Het was haar eerste ontmoeting met evenknie Cavusoglu. Het gesprek gebeurde in een ‘open sfeer’, aldus de minister.

Wilmès zegt geen neen tegen de avances van de Turken, al zullen ze serieus uit hun pijp moeten komen. Niet in het minst rond de spanningen in de oostelijke Middellandse Zee en mensenrechten.

Er ligt een positieve agenda op tafel als Turkije de-escaleert in de oostelijke Middellandse Zee en geschillen beslecht in dialoog en in overeenstemming met het internationaal recht. Sophie Wilmès Minister van Buitenlandse Zaken

‘Er ligt een positieve agenda op tafel als Turkije de-escaleert in de oostelijke Middellandse Zee en geschillen beslecht in dialoog en in overeenstemming met het internationaal recht’, klinkt het in een persbericht. Ook kijkt de minister uit naar een ‘een hervormingsagenda op het vlak van mensenrechten’.

Woensdag zat Wilmès ook samen met de Turkse minister van Handel, Ruhsar Pekcan. Virtueel dan toch. Ook daar leek Wilmès oren te hebben naar de verzuchtingen van de Turken zoals een modernisering van de huidige Douane-Unie. Maar opnieuw mits goed gedrag van de Turken.

Bezoek bij Erdogan

Ondertussen kregen Michel en von der Leyen een uitnodiging van Erdogan om op bezoek te komen in Ankara. Over de precieze datum is nog geen duidelijkheid. Het trio zal de ‘positieve agenda’ tussen de Europese Unie en Turkije verder bespreken.