'Voor een partij als de N-VA verandert er weinig op Facebook'

Facebook-moeder Meta begraaft straks de mogelijkheden om advertenties te microtargetten op zaken als politieke voorkeur, religie, gezondheid of seksuele geaardheid. Het is de vraag of dat meer is dan een cosmetische ingreep.

Wat CEO Mark Zuckerberg anderhalfjaar geleden nog persoonlijk tegenhield, wordt vanaf 19 januari alsnog realiteit. Vanaf dan maakt Meta - het bedrijf boven onder andere de sociale netwerken Facebook en Instagram - het onmogelijk om advertenties uiterst persoonlijk te richten op een hele resem 'gevoelige' parameters.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om politieke overtuiging, maar even goed om potentieel gevoelige maatschappelijke thema's als gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging of ras. Meer dan duizend zeer specifieke categorieën die daar op een of andere manier verband mee houden, worden uitgesloten van wat in vakjargon 'microtargetting' heet.

De ingreep is ingegeven door de vele kriteik die Meta te slikken kreeg op misbruiken van die mogelijkheden.

Omdat een hele hoop andere mogelijkheden overblijft om je publiek te identificeren en te bereiken, verandert dat wellicht weinig voor (politieke) adverteerders.

Daarmee komt Meta dan toch met een antwoord op een thema waarvoor het bedrijf al lang voor onder vuur ligt. Waarnemers wijzen er al geruime tijd op dat dergelijke microparameters het weliswaar makkelijk maken om een doelpubliek heel precies te bereiken, maar dat ze ook zeer vatbaar zijn voor misbruik.

In januari onthulde de website Tech Transparency Project dat leden van extreemrechtse groepen kort voor de bestorming van het Amerikaanse Capitool reclame aangeboden kregen over wapenholsters en kogelvrije vesten. In 2019 beschuldigden de Amerikaanse autoriteiten Facebook ervan vastgoedadvertenties toe te laten die mensen met een andere huidskleur, gezinnen met kinderen, vrouwen of mensen met een handicap uitsluiten.

Facebook weet al langer dat er problemen sluimeren, blijkt uit recent gelekte documenten die de krant The Wall Street Journal kon inkijken. In een presentatie aan het management in maart 2020 - in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen - waarschuwden interne onderzoekers voor potentieel misbruik, bijvoorbeeld om bepaalde groepen kiezers te ontmoedigen naar de stembus te trekken. 'De opties om gericht te adverteren maken dat gemakkelijk', klonk het letterlijk.

Maar waar techbedrijven als Google en Twitter eerder wel al grote beperkingen oplegden aan het targetten van politieke advertenties, greep Facebook toen, op aansturen van Zuckerberg, niet in. Op die beslissing komt het bedrijf nu terug.

Vraag is in hoeverre dat de kracht van het sociaal medium ondergraaft voor al dan niet politieke adverteerders. Volgens de politicoloog Kristof Jacobs, die aan de Nederlandse Radboud Universiteit uitgebreid onderzoek doet naar politieke en sociale media, zal er de facto eerder weinig veranderen. 'Meta zal zijn gans met de gouden eieren echt niet slachten.'

'Deze ingreep treft vooral de luie adverteerders, die dat soort categorieën gebruiken als een binnenweg om hun publiek te vinden. Maar ook zonder die specifieke categorieën zijn er manieren om nog heel gericht je doelgroep te vinden. Je moet alleen wat beter zoeken naar correlaties. Stel dat je onder je publiek vaststelt dat je het om een of andere reden goed doet bij huisvaders die van Duplo houden, dan kan je daar ook mee aan de slag. 'De adverteerders die daar nu al actief mee bezig zijn en die categorieën dus minder nodig hebben, krijgen straks een voorsprong.'

Facebook houdt daarvoor ook de nodige hulpmiddelen beschikbaar. Zo is er techniek van de 'lookalike audiences'. Dat komt er in een notendop op neer dat je als adverteerder - of politieke partij - het DNA van je doelpubliek in kaart kan brengen. Facebook geeft je de mogelijkheid data, zoals e-mailadressen, up te loaden. Die worden dan - op geanonimiseerde wijze - door de Facebook-databank gehaald, en op basis van de overeenkomende profielen wordt het profiel van je achterban opgesteld. Zo kan Facebook je de mogelijkheid geven om gelijkaardige profielen te benaderen die je nu nog niet bereikt.

Ook in ons land, waar politici zeer gretig advertenties kopen op Facebook, zal er waarschijnlijk zeer weinig veranderen, zegt Jacobs. 'Voor een partij als de N-VA maakt dit allemaal weinig uit.'