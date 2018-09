Vrees voor 100 doden na doortocht tyfoon in Azië

De Filipijnen vrezen dat er zeker honderd doden zijn gevallen na de doortocht van tyfoon Mangkhut. Het vliegverkeer in delen van Azië is helemaal ontregeld.

Het vliegverkeer in delen van Azië is volledig ontregeld. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn alleen al in Hongkong 900 vluchten geannuleerd. Ook trein-, veer-, en busdiensten van en naar de luchthaven zijn opgeschort. Cathay Dragon en Hong Kong Airlines houden hun vloot zondag ook aan de grond.