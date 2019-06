‘Vrijdenkers liggen overal onder vuur'

‘De wereld raakt steeds meer gepolariseerd. Als je je niet aansluit bij het ene of het andere kamp, word je door beide klemgereden. Het wordt steeds riskanter om vrijuit voor je mening op te komen’, zegt de gerenommeerde Nederlandse publicist Ian Buruma.

Woorden zijn nooit krachtiger dan als ze komen van iemand die zijn eigen ervaringen gebruikt om algemene conclusies te trekken. Ian Buruma moest eind vorig jaar ontslag nemen als hoofdredacteur van het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift New York Review of Books.

Hij lag onder vuur van collega’s, adverteerders en vooral de sociale media na de publicatie van een essay van de Canadese televisiejournalist Jian Gomeshi. Die was door verschillende vrouwen aangeklaagd wegens seksuele intimidatie. Gomeshi was officieel vrijgesproken en wou in het essay uitleggen wat het doet met een mens om in zo’n kolk van beschuldigingen en verontwaardiging terecht te komen.

Doordat Gomeshi in MeToo-tijden zomaar zijn verhaal mocht doen zonder in te gaan op de beschuldigingen, stak een storm van protest op die leidde tot het ontslag van Buruma. De Nederlandse publicist, tot dan toe alom gelauwerd voor zijn historische eruditie en kennis over internationale politiek, schrijft nu een boek over Anglo-Amerikaanse relaties en werkt verder als professor aan het Brad College in New York, de stad waar hij woont.

Sociale media hebben helemaal niet geleid tot meer debat, maar tot zwart makerij en tot persoonlijke aanvallen.

Verbittering probeert hij te vermijden, zegt hij tijdens een bezoek aan Gent voor een lezing van zijn uitgeverij Atlas Contact. ‘Je moet altijd vechten tegen verbittering. Daar heb je alleen maar zelf last van. Ook omdat ze je eigen beoordelingsvermogen in de weg staat. Ik werd na mijn ontslag onmiddellijk gevraagd om te gaan werken voor rechtse media die willen opkomen tegen overdreven politieke correctheid. Maar daar had ik geen enkele behoefte aan. Want dan word je meteen opgenomen in een ander kamp. Als vrijdenker moet je zeggen wat je vindt, en dan moet je de slagen maar opvangen.’

Is het steeds moeilijker een vrijdenker te zijn?

Ian Buruma: ‘Zeker. De wereld wordt steeds meer gepolariseerd. Als je je niet aansluit bij het ene of het andere kamp, word je door beide klemgereden. Het wordt steeds riskanter om vrijuit voor je mening op te komen. Mensen worden voorzichtiger.’

En sociale media spelen daar een grote rol in, zegt u?

Buruma: ‘Sociale media hebben helemaal niet geleid tot meer debat, maar tot veroordeling, tot zwartmakerij, tot persoonlijke aanvallen. Daar wordt niemand wijzer van.’

Zegt u nu dat het zonder sociale media nooit tot uw ontslag gekomen was?

Ian Buruma is geboren in 1951 als zoon van een Nederlandse vader en een Britse moeder. Hij studeerde sinologie aan de Universiteit Leiden en Japanse film in Tokio. Sinds 2003 is hij hoogleraar Democratie, Mensenrechten en Journalistiek op Bard College in New York. Hij schreef ‘Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden’ (2004), ‘De toekomst van China’ (2005) en ‘Tokio Mon Amour’ (2018). In 2008 ontving hij de Erasmusprijs en dit jaar de Gouden Ganzenveer. Buruma werd in 2017 hoofdredacteur van de New York Review of Books, maar moest in september vorig jaar ontslag nemen na kritiek op een controversieel stuk in het licht van de MeToo-beweging.

Buruma: ‘Absoluut. Instituties zijn verschrikkelijk bang voor de reacties op sociale media. Je krijgt heel snel een momentum waarop een meute heel intimiderend uithaalt. Dat is niet hetzelfde als boze brieven. Daar haalde je de interessantste uit om te publiceren, en zo creëerde je een debat.’

Zijn die instituties daar dan te laf in? Zouden we meer een vuist moeten maken tegen die meute?

Buruma: (kordaat) ‘Ja. Het sterkste voorbeeld las ik onlangs nog. Het hoofd van de rechtenfaculteit van Harvard, een advocaat, had in beginsel toegezegd om deel uit te maken van het advocatenteam van Harvey Weinstein, de Hollywood-producer die beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Maar studenten protesteerden massaal, hoewel iedereen het recht heeft op verdediging. En Harvard gaf toe: de man heeft zijn job als decaan verloren. Dat vind ik absoluut schandalig.’

Buruma werd niet zomaar hoofdredacteur van een van de meest prestigieuze tijdschriften van de VS. De sinoloog die lange tijd in Japan werkte en woonde, maakte furore als publicist over geschiedenis en internationale politiek, die hij vaak belicht in het perspectief van wat in Azië gebeurt. Hij schreef verschillende boeken en publiceert zijn artikels in onder meer The Spectator, The Far Eastern Economic Review, The New York Times Magazine en The New Yorker.

Hij was onlangs in Nederland voor de uitreiking van de Gouden Ganzenveer. Tijdens zijn Europees verblijf, volgde hij nauwgezet de Europese verkiezingen en de chaos rond de brexit.

Uw moeder is Brits en u leefde zelf lange tijd in Londen. Hoe kijkt u naar de politieke chaos in het VK?

Buruma: ‘Met grote zorg. Het is een beetje alsof je een land langzaam zelfmoord ziet plegen. Niet dat Engeland het niet zal overleven, want daar is het land net groot genoeg voor. De vraag is of Groot-Brittannië, dus de samenwerking met Schotland en Noord-Ierland, zal blijven bestaan. Het zal in elk geval enorm aan invloed inboeten, en de kans bestaat dat je alleen overblijft met een zuur, provinciaal en nationalistisch Engeland dat zich buiten de EU gezet heeft.’

De Conservatieve Partij en Labour werden zwaar afgestraft in de Europese verkiezingen. De Poolse ex-president Lech Walesa zei onlangs in een interview met De Tijd dat de politieke partijen een relict van het verleden zijn. Bewijst de implosie van die klassieke Britse partijen zijn gelijk?

Het feit dat politici scoren, betekent niet dat ze een goed doel voor ogen hebben. De nazipartij scoorde ook in de jaren dertig.

Buruma: ‘Ja, maar je hebt in een democratie wel partijen nodig natuurlijk. Vandaar dat er overal nieuwe opduiken, die meegroeien met een wijzigend kiespubliek. Het grote gevaar van die partijen is dat ze zich vooral willen onderscheiden op basis van etniciteit. Terwijl ik vind dat partijen er zijn om bepaalde belangen te vertegenwoordigen, los van ras of identiteit. Vroeger had de arbeidersklasse belangen die de hogere middenklasse niet deelde: de lijnen werden bepaald op basis van economische posities. Als je in een democratisch land etnische verkavelingen gaat zoeken waarbij mensen zich op grond van hun geboorte of hun huidskleur gaan onderscheiden of beconcurreren, is dat een gevaarlijke stap.’

Door op identiteit te focussen, scoren de extreemrechtse populisten wel in Europa. Hebben we dat identiteitsgevoel niet te lang miskend?

Buruma: ‘Het feit dat politici scoren, betekent niet dat ze een goed doel voor ogen hebben. De nazipartij scoorde ook in de jaren dertig. Over economische belangen kan je marchanderen om tot oplossingen te komen, over culturele, religieuze of etnische identiteit kan je dat niet. Zie maar wat er met Israël en Palestina gebeurt. Als het gaat om concrete zaken, zoals water, is er van alles te regelen tussen de twee. Maar als het gaat over heilige plekken en identiteit is geen enkele toenadering mogelijk.’

U schrijft vaak over de oorlog. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk zei ooit: ‘Het Europa waarin wij leven, is gegrondvest op de puinhopen van de oorlog.’ Zijn die grondvesten nog intact? Of zijn we de oorlog aan het vergeten en laten we ons daarom leiden tot extremen?

Buruma: ‘Dat denk ik wel. Het feit dat Frankrijk en Duitsland geen oorlog meer zouden voeren, was reden genoeg om de eenmaking van Europa te steunen. Voor een jongere generatie is dat argument niet meer zo overtuigend. Dus moeten we nieuwe redenen vinden om de Europese integratie te verdedigen. Misschien komt het antwoord wel van de Amerikaanse president Donald Trump, die Europa militair los wil laten. Een eengemaakte defensie kan zo’n nieuw project voor Europa zijn, al moet je het dan om te beginnen al eens worden over een gemeenschappelijke defensiepolitiek. En moeten de Duitsers het voortouw willen nemen.’

Intussen zitten we volop in een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Is dat de nieuwe koude oorlog, zoals sommigen beweren?

Buruma: ‘Een beetje wel. Je hebt een verouderende grootmacht die de opkomst van een nieuwe dynamische kracht ziet en daar angstig op reageert. Het probleem is niet dat de Amerikaanse regering iets probeert te doen aan de excessen van het Chinese handelsbeleid. Het probleem is dat Trump dat doet zonder enige kennis van zaken, en vooral om emotionele redenen: om sterk over te komen bij zijn achterban. En dat is niet de manier om de relaties tussen supermachten te regelen.’

China hoeft niet eens veel te doen om die oorlog te winnen, zeggen experts. Het kan zich verschuilen achter een spontane boycot van Chinezen van Amerikaanse producten uit anti-Amerikaanse gevoelens. Klopt dat?

Buruma: ‘Er zijn in elk geval veel nationalistische gevoelens in China. Anti-Japanse gevoelens komen heel snel bovendrijven, en anti-Amerikaanse wellicht ook. Maar de Chinese regering moet daar erg mee opletten, want het kan snel uit de hand lopen. Dat nationalisme kan zich snel keren tegen de regering, omdat die dan misschien als te slap gezien wordt als ze te snel toegeeft.’

Wij hebben in het Westen vaak het gevoel dat China veel sneller kan schakelen omdat het geen democratie is en zonder al te veel inspraak een langetermijnbeleid kan uitstippelen. U gaat daar niet helemaal mee akkoord.