WEF luidt nog luider de alarmbel over klimaat

Nog nooit waren de zorgen over het klimaat zo terecht groot, zeggen experts van het Wereld Economisch Forum aan de vooravond van de algemene vergadering in Davos.

Als de wereld zich over iets zorgen moet maken, is het over extreem weer, de klimaatverandering, grote natuurrampen, het verlies aan biodiversiteit en milieurampen. Dat is de conclusie van het World Risk Report, dat het Wereld Economisch Forum elk jaar publiceert in aanloop naar zijn jaarlijkse bijeenkomst in het Zwitserse Davos.

Klimaat bezet voor het eerst de volledige top vijf van de bezorgdheden van het WEF

Het rapport draait al 15 jaar om twee vragen: welke rampen verwachten we de komende tien jaar? En welke zullen, als ze gebeuren, de meeste schade aanrichten? Die vragen worden, in samenwerking met Zurich Insurance, aan een duizendtal experts uit de academische, politieke en zakenwereld gesteld. Ze kunnen kiezen uit 40 risico’s, van lage rente tot cyberaanvallen.

Beurscrash en ongelijkheid

In eerdere edities waren de bezorgdheden van allerlei aard. De rampen die de voorbije jaren het meest waarschijnlijk werden geacht, gingen over instortende beurzen, ongelijkheid, conflicten tussen landen en extreem weer. Voor het eerst bezet het klimaat de volledige top vijf.

'Het klimaatrisico is een economisch risico geworden' Peter Giger Peter Giger, 'chief risk officer' bij Zurich Insurance

Beurscrashes, begrotingsproblemen, watertekorten en massavernietigingswapens waren de rampen waarvan het WEF in vorige edities de meeste schade verwachtte. De schade door de klimaatverandering acht het Forum nu voor het eerst groter dan het puin dat massavernietigingswapens achterlaten.

Bovenaan agenda

Klimaat staat zo bovenaan de agenda van de 50ste editie van het WEF, die volgende week begint in Davos. 'Het politieke landschap is versplinterd, het zeeniveau stijgt en klimaatbranden woeden', zei WEF-voorzitter Borge Brende bij de voorstelling van het rapport. 'Dit is het jaar waarin wereldleiders met iedereen en in alle sectoren moeten samenwerken om die diepgewortelde gevaren aan te pakken.’

Peter Giger, 'chief risk officer' bij Zurich Insurance, zei dat het klimaatrisico een economisch risico geworden is. 'We zien bedrijven omvervallen omdat ze er niet in slagen hun strategie aan te passen aan wat hun klanten en de politieke wereld willen. Het risico van je niet aan te passen is reëel.'

Het WEF ligt traditioneel onder vuur over klimaat, omdat heel wat regeringsleiders en CEO’s met een privéjet naar Zwitserland reizen.

Ook Larry Fink, CEO van Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, maakte deze week duidelijk dat CEO’s die geen rekening houden met de klimaatverandering hun bedrijf slecht aansturen.

Privéjets