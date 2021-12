WEF stelt Davos opnieuw uit

Voor het tweede jaar op rij stelt het Wereld Economisch Forum zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos uit.

Het Wereld Economisch Forum annuleert zijn plannen om in januari opnieuw bijeen te komen in het Zwitserse Davos. Dat meldt de organisatie maandag. De reden is de 'aanhoudende onzekerheid over de omikronuitbraak'.

De voorbereidingen om opnieuw bijeen te komen in het Zwitserse bergdorp waren volop bezig. 'Maar ondanks de geplande strikte gezondheidsregels maakt de besmettelijkheid van de omikronvariant van het virus uitstel noodzakelijk', luidt de uitleg.

De bedoeling is nu bijeen te komen in de zomer. Ook dit jaar werd dat geprobeerd, na het afgelasten van de Davos-editie van januari 2021. Maar het heropflakkeren van het virus maakte dat ook die plannen voor een 'zomer-Davos' in Singapore uiteindelijk moesten worden opgeborgen.

Wel werd in januari een digitale versie van de WEF-bijeenkomst gehouden, waar onder meer de Russische president Vladimir Poetin, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, premier Alexander De Croo en de Franse president Emmanuel Macron spraken. Het gevoelen dat toen overheerste, behalve bezorgdheid over covid, was opluchting over het afscheid van de Amerikaanse president Donald Trump.

