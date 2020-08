WEF stelt Davos uit tot volgende zomer

Het Wereld Economisch Forum stelt zijn algemene vergadering, die al een halve eeuw in januari in Davos in Zwitserland plaatsvindt, uit tot in de zomer.

Het Wereld Economisch Forum van Davos 2021, dat gepland was voor eind januari, wordt verplaatst naar begin volgende zomer. Dat meldt de organisatie woensdag.



Directielid Adrian Monck zegt dat de beslissing 'niet makkelijk is genomen', omdat het belangrijk is dat de wereldleiders dringend bijeenkomen om te spreken over een gezamenlijk herstelplan voor na de coronapandemie. 'Maar het advies van de experts is dat het niet veilig kan gebeuren in januari', klinkt het.

In de week van 25 januari zullen digitale Davos Dialogues plaatsvinden, waarbij belangrijke wereldleiders hun visies delen. In september is er al een volledig virtuele top over duurzame ontwikkeling, die ook over corona gaat en over de reset waartoe de wereldeconomie door het virus gedwongen wordt.

Het WEF nodigde zijn leden in februari al uit om deel te nemen aan een Covid Action Platform, waar overheden, bedrijven, internationale organisaties en ngo's kunnen samenwerken. Al 1.200 organisaties werden er lid van.

Zomer

Precieze data over wanneer de algemene vergadering in Davos doorgaat, zijn er nog niet. Die zullen bekendgemaakt worden 'zodra we zeker zijn dat alle

voorwaarden vervuld zijn om de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers en van de gastgemeenschap te verzekeren.'