WGO: 'Wie geen symptomen heeft, verspreidt coronavirus nauwelijks'

Het lijkt maar zelden te gebeuren dat wie geen symptomen vertoont het virus doorgeeft aan iemand anders, zegt Maria Van Kerkhove, hoofd van de afdeling voor nieuwe ziektes bij de Wereldgezondheidsorganisatie op een briefing in Genève. Ze zegt haar oordeel te baseren op het onderzoek in meerdere landen naar de contacten van coronapatiënten.

Er is meer onderzoek nodig om dit verder uit te klaren, vervolgde ze, maar als de vaststelling bevestigd wordt, wordt het gemakkelijker het virus in te dijken.

The New England Journal of Medicine noemde het in maart nog de 'achilleshiel' van het virus, dat mensen zonder symptomen niet eens zelf beseften dat ze het virus verspreiden.