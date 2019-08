WHO: 'Microplastic nog geen bedreiging voor gezondheid'

In haar eerste rapport over het onderwerp waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er nood is aan meer onderzoek.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er nog geen bewijs dat de concentratie microscopisch kleine plasticdeeltjes in het drinkwater een bedreiging is voor de volksgezondheid. Volgens de organisatie van de Verenigde Naties wordt een groot deel van die minuscule plasticdeeltjes die via het drinkwater binnenkomen niet in het lichaam opgenomen.

'Niet gealarmeerd'

'De algemene conclusie is dat consumenten niet te ongerust zouden moeten zijn', zegt Bruce Gordon, één van de auteurs van de studie. 'Op basis van de data die we hebben, geloven we dat het risico laag is, maar kunnen we niet besluiten dat er geen risico zal zijn in de toekomst.'