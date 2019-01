Waarom Britten geen compromis kunnen sluiten

De Britse brexittragedie is ook het failliet van een eeuwenoud politiek systeem. In een ‘verkozen dictatuur’ wordt consensusdenken even verfoeid als Brusselse dictaten. Een verhaal over hartfalen, huilende ‘whips’ en onthoofde ‘speakers’.

Dinsdagavond, om 19.40 uur lokale tijd, viel een geschokte stilte over het Britse Lagerhuis, waar doorgaans barok rumoer de toon zet. 432 parlementsleden, onder wie 118 van haar Conservatieven, hadden er net de brexitdeal verscheurd die premier Theresa May in november met de Europese Unie had gesloten. Amper 202 collega’s brachten een ‘Aye’-stem uit. Het verlies was voorspeld, maar de zwaarste parlementaire nederlaag van een Britse regering in zeker een eeuw tijd? Zelfs Mays ergste vijanden moesten even naar adem happen.

Maandag al dient de belegerde tory het parlement een plan B voor te leggen. Nadat ze een motie van wantrouwen van de oppositie overleefd had, startte May daarom de voorbije dagen een overlegronde. Met leden van die oppositie. Met de rivaliserende stammen in haar eigen partij. En met de Europese leiders. Maar ook al treedt de brexit over slechts 69 dagen in en dreigt een desastreuze ‘no deal’, een snelle doorbraak wordt nog altijd niet verwacht. Omdat May al twee jaar niet bepaald uitblinkt als gewiekste onderhandelaar. En ook omdat compromisbereidheid gewoon geen deel uitmaakt het Britse politieke DNA.

Verkozen dictatuur

Lord Hailsham, minister van Justitie onder Margaret Thatcher, noemde het Verenigd Koninkrijk ooit een ‘elective dictatorship’. Die ‘verkozen dictatuur’ steunt historisch op een tweepartijenstelsel. Tot halfweg de 19de eeuw wisselde de macht tussen de tory’s en de whigs. Daarna vervelden die tot Conservatieven en Liberalen, waarna de Liberalen vanaf het interbellum verdrongen werden door het socialistische Labour.

Het probleem met bondgenoten is dat ze soms hun eigen mening vormen. Winston Churchill gewezen Britse premier

Het ‘first-past-the-post’-kiessysteem, waarbij steeds één parlementslid per kiesdistrict wordt verkozen, benadeelt kleinere partijen genadeloos. Daardoor regeren de twee grote partijen ook bijna altijd afwisselend met een volstrekte meerderheid. In die meerderheid legt de regering letterlijk vanop de eerste rij - de front bench - haar backbenchers een ijzeren partijdiscipline op en dicteert ze als uitvoerende macht de wetgevende agenda van het hele parlement. Kortom: wat de premier en zijn kabinet willen, wordt ook wet.

Het enorm polariserende brexitdebat haalt die hele logica nu overhoop, weliswaar geholpen door de recente electorale realiteit. Van 1931 tot 2010 leverden de Britse verkiezingen maar één keer een ‘hung parliament’ op, waarbij de grootste partij minder dan de helft van de Lagerhuiszetels haalde. Sindsdien gebeurde dat al twee keer op drie. De tory David Cameron moest vijf jaar lang een verstandshuwelijk met de Liberaal-Democraten uitzweten. Sinds zijn opvolgster May in 2017 het fatale idee had vervroegd naar de stembus te gaan, heeft haar minderheidsregering de gedoogsteun nodig van de Noord-Ierse DUP. En laat de ‘backstop’ voor Noord-Ierland nu net een van de grootste splijtzwammen zijn die haar brexitdeal deden sneuvelen.

Rode lijnen

Het probleem met bondgenoten, sakkerde Winston Churchill ooit, ‘is dat ze soms hun eigen mening vormen’. Als vanouds de wil van de regering doordrukken, lukt May dus niet meer, al schijnt ‘that bloody difficult woman’, zoals partijgenoot Ken Clarke haar eens noemde, dat nog steeds niet te begrijpen. Het belooft weinig goeds nu May, als ze nog een ‘no deal’-brexit wil voorkomen, zelfs een consensus moet bereiken met de traditionele rivalen van Labour.

Dat is zeker het geval omdat de hardlinkse Labour-leider Jeremy Corbyn al even stuurs vasthangt aan het unilaterale Britse machtsdenken. Hij weigert voorlopig May te spreken zolang ze de ‘no deal’ niet categoriek uitsluit. Dat kan niet, merkte May per brief terecht op, zolang er geen meerderheid voor een alternatief plan is. Waarna ze, de tijdsdruk en haar wankelende positie ten spijt, nogmaals koppig haar ‘rode lijnen’ oplijstte. Na de brexit zal het VK zijn eigen handelsverdragen sluiten, en zelf bepalen welke migranten het land binnenkomen. Het tegenvoorstel van Labour voor een verlengd verblijf in de Europese douane-unie sluit beide opties net uit.

KORT KORT De Britse premier Theresa May moet maandag het parlement een brexitplan B voorleggen, nadat haar initiële scheidingsverdrag met de EU deze week genadeloos weggestemd is. Ze startte consultatiegesprekken, ook met de oppositie. Hoewel de deadline van 29 maart steeds dichterbij komt, wordt een snelle doorbraak nog altijd niet verwacht. Daarvoor zit de compromisbereidheid te weinig in het Britse politieke DNA, met zijn traditie van eenpartijregeringen die bijna ongelimiteerd hun zin kunnen doen. Niettemin toont dat model steeds meer barsten. Backbenchers rebelleren tegen hun leiders en zoeken stilaan zelf naar een partijoverschrijdende oplossing.

Het probleem van de brexitimpasse ligt echter in de eerste plaats in beide partijen zelf. Europa is geen klassiek links-rechtsdispuut, maar wekt zoveel diepgeworteld nationalistisch sentiment op dat het Conservatieven en Labour doormidden splijt. Brexithardliners voeren een steeds hardere burgeroorlog met eurofiele tory’s. De socialisten moeten hun vaak anti-Europese arbeidersachterban verzoenen met jongere en stedelijke kiezers die gruwen van een brexit. Zo is plots de ‘zwarte magie’ van het legertje ‘whips’, die namens de front bench de volgzaamheid van de backbenchers afdwingen, helemaal uitgewerkt.

Na het verdrag van Maastricht kon torypremier John Major de eurofobe ‘bastards’ in zijn fractie nog intomen dankzij zijn ‘zweep’ David ‘The Terminator’ Lightbown, die fysiek geweld naar verluidt niet schuwde. Legendarisch is de anekdote uit de jaren 70 over het Labour-lid Leslie Spriggs. Die had net een hartinfarct gehad, maar omdat de socialisten een stem tekortkwamen om een wet goed te keuren, sommeerden de ‘whips’ hem toch per ambulance naar het parlement.

Dan lijkt Julian Smith een mak lammetje. Amper had May hem in het najaar van 2017 tot haar ‘chief whip’ benoemd, of Smith werd in de wandelgangen van Westminster met betraande ogen aangetroffen. Elf eurofiele toryrebellen, onder leiding van Dominic Grieve, hadden met de oppositie een amendement doorgedrukt dat ertoe leidde dat May haar brexitplan niet zomaar kon doorvoeren en dat ruim een jaar later, vorige dinsdag dus, het parlement een ‘meaningful vote’ kreeg. ‘Een House of Commons zonder whips is als een stad zonder riolen’, zei de tory Enoch Powell ooit. Anno 2019 is de geur van parlementaire dissidentie krachtiger dan ooit.

Onthoofde speaker

Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor ‘speaker’ John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis. Die hoort onafhankelijk te zijn, maar hij deed vorige week iets wat volgens grondwetsspecialisten een historische aardverschuiving inluidde. Voor het eerst in eeuwen doorbrak Bercow, wiens vrouw ooit gespot werd in een auto met ‘Brexit is Bollocks!’-sticker, de procedure om de regering de parlementaire dagorde te laten bepalen. Zo kon alweer Grieve een amendement laten goedkeuren dat May dwingt maandag al en niet pas over enkele weken haar plan B te presenteren.

De eurofobe tabloids laakten Bercow terstond als een ‘zweterige, zelfingenomen kabouter’. In de 800-jarige geschiedenis van het Britse parlement was Bercow hier ook niet altijd zo makkelijk mee weggekomen. Zo liet koning Henry VIII behalve twee vrouwen ook drie ‘speakers’ onthoofden. Vanuit de regering-May kwam gisteren enkel het gerucht dat Bercow, als eerste speaker in 230 jaar, ernaar kan fluiten ooit in de adelstand verheven te worden.

Schermvullende weergave ©AFP

Het is illustratief voor de manier waarop de gematigde backbenchers steeds meer het heft overnemen van de murw geslagen May. Ze doen dat, in tegenstelling tot hun frontbenchers, ook steeds meer over de partijgrenzen heen. Nog wat onwennig, omdat het zo indruist tegen de Britse politieke geplogenheden. Maar er zijn wel degelijk Whatsapp-groepen gemaakt met tory’s, socialisten, Liberaal-Democraten en Schotse separatisten. Er zijn wel degelijk nieuwe amendementen in de maak om snel af te toetsen of er een meerderheid is voor een tweede brexitreferendum, iets wat May én Corbyn verafschuwen. Of om May te verplichten de brexitdatum van 29 maart twee jaar uit te stellen.