Wanhopige Erdogan naar ongeziene clash met Westen

In een poging de aandacht van het inflatiemonster weg te halen en zijn belabberde populariteit op te krikken is de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bereid de betrekkingen met het Westen op te blazen.

Als Erdogans dreiging bewaarheid wordt, worden straks tien westerse ambassadeurs Turkijke uitgezet. Het zijn niet de minste: de ambassadeurs van onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk werden zaterdag door Erdogan bestempeld als persona non grata. Als Erdogan zijn dreigement effectief uitvoert, komt het tot een openlijke breuk met ‘de tien’ en een ongeziene rel met het Westen, inclusief de NAVO-bondgenoten.

Erdogans woede werd ontketend door een brief van de tien - de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Canada, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland en Nieuw-Zeeland - midden oktober met de oproep de zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. Alle tien de landen hebben mensenrechtenprogramma's lopen in Turkije.

De essentie President Recep Tayyip Erdogan dreigt ermee tien topambassadeurs het land uit te zetten.

De tien eisen dat Osam Kavala wordt vrijgelaten. De zakenman en filantroop zit al vier jaar vast zonder veroordeling.

De diplomatieke crisis valt samen met de ergste economische crisis sinds Erdogans AK-partij aan de macht kwam in 2002.

In de jongste peilingen verliest Erdogan voor het eerst van een verenigde oppositie.

De 64-jarige Kavala zit al vier jaar zonder veroordeling vast in een Turkse cel. Als fulltimeweldoener sponsorde hij organisaties die de Turkse democratie en mensenrechten moesten helpen te ontwikkelen en die de Koerden en de Armeense minderheid ondersteunden. Hij was een doorn in het oog van Erdogan, maar zette koppig door.

Tot 2017. Toen werd hij gearresteerd omdat hij de Gezi-protesten tegen de Turkse regering van 2013 gefinancierd zou hebben. Hij werd vrijgesproken, maar bij het verlaten van de gevangenis meteen weer in de boeien geslagen. Ditmaal omdat hij meegeheuld zou hebben met de staatsgreep van 2016. Hoewel hij ook daarvoor werd vrijgesproken, zit Kavala nog altijd in de cel.

Schermvullende weergave Osman Kavala zit al vier jaar vast. Turkije werd voor zijn opsluiting al veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. ©AFP

Afgrond

De diplomatieke crisis valt samen met de ergste economische crisis sinds Erdogans AK-partij aan de macht kwam in 2002. De Turkse lira bereikte vorige week nog een nieuw dieptepunt toen Erdogans dociele gouverneur van de centrale bank, Sahap Kavcioglu, de rente met 200 basispunten verlaagde. Het gangbare idee onder economen dat renteverhogingen de inflatie beperkt, vindt Erdogan 'des duivels'.

De inflatie bereikte in september een bijna verschroeiende 20 procent, de Turkse obligaties hebben een rommelstatus en de werkloosheid staat op 12 procent. Bedrijven kunnen hun buitenlandse schulden niet terugbetalen en gezinnen verarmen zienderogen.

Erdogan sleept het land in sneltempo naar de afgrond. Kemal Kilicdaroglu Voorzitter oppositiepartij CHP

Erdogans politieke tegenstanders haalden fors uit na de nieuwe ramkoers van Erdogan. Kemal Kilicdaroglu, de leider van de belangrijkste oppositiepartij CHP, zei dat Erdogan het land ‘in sneltempo naar de afgrond sleept’. Volgens Kilicdaroglu wil Erdogan vooral ‘kunstmatige redenen creëren voor de economische ondergang’ van het land. Ook Yavuz Agiralioglu, de plaatsvervangende leider van de kleinere oppositiepartij IYI, riep op 'terug te keren naar de echte agenda en het fundamentele probleem van dit land, de economische crisis’.

Het Westen als externe vijand van stal halen is inderdaad vintage Erdogan. Begin dit jaar nog in de vorm van verzet tegen Westers georiënteerde Turkse universiteiten of ‘lgbtq- losbandigheid' die in het 'Westen gebruikelijk is’.

Wel kan de zet van Erdogan de getormenteerde economie nog verder de dieperik induwen. Vier van de tien geviseerde landen staan in Turkijes top tien van belangrijkste handelspartners. Of Erdogan de daad bij het woord voert, is daarom afwachten. Hij dreigde eerder met een boycot tegen Franse en Amerikaanse producten, maar verder dan grootspraak kwam het toen niet.

Liefst vier van de tien geviseerde landen staan in Turkijes top tien van belangrijkste handelspartners.

Bokkensprongen

Grootspraak of niet, bokkensprongen zijn het zeker. De economische crisis is een existentiële crisis voor Erdogan. De AKP, die al 19 jaar aan de macht is, kon floreren op mooie groeicijfers. Maar die vlieger gaat al even niet meer op. Erdogan verliest peiling na peiling. In de recentste peilingen wordt hij voor het eerst verslagen door een verenigde oppositie.

De verkiezingen in Turkije staan officieel gepland voor juni 2023, de 100ste verjaardag van de republiek. Die moet het hoogtepunt worden van Erdogans megalomanie: nieuwe bruggen, wolkenkrabbers en zelfs een nieuw gegraven kanaal over de Bosporus. Maar beton en spiegelglas overtuigen het verarmde volk niet langer.

Beton en spiegelglas overtuigen de verarmde Turken niet langer.

Dat doet de oppositie dromen. Sinds de belangrijkste oppositiepartij CHP in 2019 de burgemeesterssjerp in Istanboel en Ankara te pakken kreeg, recht ze de rug. Ook de nationalistische IYI-partij en de veel kleinere Deva-partij, geleid door de populaire voormalige AKP-minister van Economische Zaken, Ali Babacan, ruiken winst. Voor de eerste keer in 19 jaar lijkt een Turkije zonder Erdogan en zonder de almacht aan de AKP een reële mogelijkheid.