‘Wanneer wordt verbaal geweld echt geweld?'

Om de wereld vandaag te begrijpen kijken we best eens vijfhonderd jaar terug. Dat zegt de beroemde Britse historicus Niall Ferguson. Na de komst van het internet gebeurde exact hetzelfde als na de drukpers: venijnige polarisering.

Niall Ferguson is in een grumpy bui. Zijn zieke zoontje van anderhalf heeft hem de hele nacht wakker gehouden. En dan heeft zijn assistente ook nog eens een boeltje gemaakt van zijn dagplanning. ‘Ze bereikt steeds nieuwe niveaus van incompetentie’, bromt de Schot genadeloos. ‘Sorry, ik ben slechtgezind.’

Zijn kantoor op de campus van de elite-universiteit Stanford, waar hij de columns schrijft die wekelijks in kranten wereldwijd verschijnen, is zoals het kantoor van een Britse historicus hoort te zijn: wanden vol boeken en een theepot op de werktafel. Aan de muur een portret van zijn vrouw Ayaan Hirsi Ali, de Nederlands-Somalische activiste, academica en ex-politica bekend om haar islamkritische standpunten. Aan de deur een bokshandschoen, en dat blijkt geen statement maar een oude hobby. ‘Gesigneerd door Joe Frazier. Een herinnering aan fittere tijden.’

Ferguson ontdooit snel als hij de kans krijgt om te praten. Hij is een gentleman, maar dan onbescheiden en onverbloemd. Twee jaar geleden maakte hij de oversteek van Harvard aan de Amerikaanse oostkust naar het academische hart van Silicon Valley in Californië. Als economisch historicus heeft hij naar eigen zeggen ‘het voordeel van de schaarste’ in het technologiemekka van de wereld, een plek die liever vooruit- dan achteruitkijkt.

Ferguson was geschokt door de onverschilligheid tegenover het verleden, zegt hij. ‘In dit deel van de wereld zijn er weinig mensen die ernstig over geschiedenis nadenken. Ze denken dat de wereld is begonnen met de beursgang van Google. De hypocrisie in Silicon Valley is verbluffend. Wall Street-bankiers komen er tenminste voor uit dat ze diehard kapitalisten zijn. De arrogantie is wel dezelfde. Als ik mensen van grote techbedrijven ervan probeer te overtuigen dat ze met een groot probleem zitten, halen ze de schouders op. ‘Ach Niall, jij bent maar een historicus, wat weet jij er nu van?’, zeggen ze dan. ‘Wij zijn de masters of the universe.’

Over welke problemen hebt u het dan?

Niall Ferguson: ‘Deze bedrijven domineren de publieke wereld en hoeven daar geen verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat is een onverdedigbare realiteit. Iets moet veranderen.’

De vraag is: wat?

Ferguson: ‘Splitsen kan niet echt. Je kan Facebook vragen om Instagram en WhatsApp af te stoten, maar dan blijft nog altijd Facebook over. En dat ga je niet opdelen in Facebook Florida of zo. Die netwerken zijn natuurlijke monopolies. Ik denk niet dat antitrust de oplossing is. Een betere optie is: haal de uitzondering weg die sociale media vrijstelt van aansprakelijkheid.

Stel: op sociale media verschijnen berichten die ertoe leiden dat ik u vermoord. Dan moeten zij verantwoordelijk worden geacht. Maar als zij me verhinderen dat ik mijn kritiek op Facebook publiceer, moet ik hen kunnen aanklagen omdat mijn vrije meningsuiting is geschonden. Die dubbele dreiging moeten we creëren. Vandaag bestaat die niet. Dat is absurd.’

Intussen komt de enige echte tegen-wind voor Facebook, Google en co. niet van de politiek maar van China.

Ferguson: ‘Klopt. Amerikaanse en Chinese techbedrijven zijn de wereld in twee aan het verdelen. De Chinezen verliezen de handelsoorlog, maar ze kunnen de techoorlog winnen. In innovatie leiden ze niet, maar in de wedloop van de artificiële intelligentie (AI) hebben ze veel voordelen: schaal, een industriële strategie, en geen last van bezorgdheden over privacy of beperkingen op datagebruik. En de Chinese techbedrijven zijn aan het winnen op andere continenten dan de VS en Europa. Het wordt interessant te zien of de VS ontwaken en inzien dat de echte competitie zich afspeelt in AI en kwantumcomputers, en niet in tarieven op auto’s.’

In uw boek ‘The Square and the Tower’ schrijft u dat sociale netwerken in tegenstelling tot wat techbobo’s denken zo oud zijn als de mensheid. Meer nog, de huidige informatierevolutie lijkt sterk op die van vijfhonderd jaar geleden, na de boekdrukkunst en de reformatie. Hoezo?

Ferguson: ‘De drukpers kwam er in de 15de eeuw, en zette prompt een revolutie in gang in de manier van communiceren, net zoals de personal computer en het internet dat later deden. Met de drukpers werd het plots veel gemakkelijker om je boodschap over te brengen. Maarten Luther dacht dat daardoor iedereen de Bijbel zou gaan lezen. Hij ging ‘the priesthood of all believers’ creëren. Een directe relatie met God. Alles zou geweldig worden. Maar in de plaats daarvan ging ongeveer de helft van Europa met hem akkoord. De andere helft zei: ‘Je bent een ketter, we gaan je verbranden.’ Europa splijt uiteen in een reformatie en een contrareformatie. Luther dacht echt niet dat hij 130 jaar conflict zou creëren. Dat is gelijkaardig aan de jaren 2000 in Silicon Valley. De techwereld dacht: als we iedereen met elkaar verbinden wordt alles geweldig. We zouden allemaal katvideo’s kijken en het klimaatprobleem oplossen. Maar kijk wat er is gebeurd. Mensen segregeren zichzelf op sociale media. Oeps...’

Is dat polariserende effect typisch voor netwerken door de eeuwen heen?

Ferguson: ‘Het effect van een genetwerkte wereld is dat je polarisering uitvergroot. Vandaag komt daar de ingebouwde vooringenomenheid van algoritmes bovenop, die je richting extremen duwt. Het doel van die algoritmes is engagement, dat je blijft kijken. En het blijkt dat je langer blijft hangen als de content extremer is. Dat is een curiositeit van de menselijke psyche: we worden aangetrokken door het sensationele, en veel minder door de saaie waarheid. Er is nog een groot verschil met de 15de eeuw: niemand kon de drukpers monopoliseren. Het gedrukte woord is verregaand gedecentraliseerd. Nog altijd. Met het internet verliep het anders, tot verbazing van velen, onder wie Tim Berners-Lee, de uitvinder van het web. Door die concentratie van macht is onze tijd gevaarlijker dan de tijd van de reformatie.’

Gevaarlijk als in gewelddadig, net als 500 jaar geleden?

Ferguson: ‘Oh ja. Dat is het nu al. De belangrijkste vraag in de VS en Europa is: wanneer helt het door het internet aangemoedigde verbale geweld over naar effectief geweld? Ik zie niet in waarom de tendens om te polariseren plots zou stoppen, in een wereld waarin rechts en links steeds bozer worden. Dat is zorgelijk: er wordt intens toxische taal gebruikt. Het is een vanzelfsprekende les van de geschiedenis: op een gegeven moment is het niet meer genoeg om mensen gewoon verbaal te misbruiken, men wil naar het volgende niveau. En daarover moeten we verontrust zijn, want waar is de tegenkracht? We creëren een mentaliteit waarin geweld een aantrekkelijke optie wordt voor een kleine groep geradicaliseerden. Als je geen normaal debat meer hebt, heb je de stap richting geweld al gezet.’

Als je geen gewoon debat meer kan voeren, is de stap naar geweld al gezet.

Is het toeval dat we kort na de doorbraak van sociale media een golf van populisme zien ?

Ferguson: ‘Het is in elk geval niet verrassend. Na een economische crisis mag je verwachten dat de extremen het goed doen. En rechts populisme zou het beter doen dan links, want dat is historisch meestal zo. Links zegt dat alles de schuld is van de banken. Daar is iets van, maar het klinkt minder sensationeel dan: ‘Het is de schuld van de migranten, de Joden, de Chinezen.’ Rechts heeft een interessantere set van zondebokken. En sociale media hebben het mogelijk gemaakt voor populisten om te winnen. Zonder Facebook, Twitter en YouTube zou Trump geen president zijn, of zou de brexit niet gebeuren. Ze zouden overdonderd zijn door het establishment. De landen die traag waren met de adoptie van sociale media zijn de plekken waar het establishment het volhoudt. Zoals Duitsland.’

Zonder sociale media was Trump geen president en zou de brexit niet zijn gestemd.

Populisten worden wel democratisch verkozen. Helpen sociale media dan niet de wil van het volk?

Ferguson: ‘Maar populisme is niet per se slecht. Het establishment heeft er ook om gevraagd. En het is legitiem: gewone mensen in het midden van de VS hadden alle recht om Trump te omarmen. Ik was tegen de brexit, maar ik kon wel zien waarom mensen in provinciaal Engeland en Wales ervoor gingen. Ze hadden alle reden om klaar te zijn met politici die vertelden wat goed voor hen was.’

Maar nu staan we wel een maand voor de deadline van een harde brexit. Hebt u enig vertrouwen dat het nog goed komt in uw geboorteland?

Ferguson: ‘Ik was ertegen omdat ik dacht dat het een zootje ging worden en dat scheiden veel meer zou kosten dan blijven. Wat dus blijkt. Er was veel weerstand van de Britse bevolking tegen het Europese project. Hoe meer de EU de weg van het federalisme opging, hoe waarschijnlijker het werd dat de Britten zouden vertrekken. Nu is voor mij een tweede referendum het grote gevaar.’