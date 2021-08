‘Wat in Kaboel gebeurt, blijft niet in Kaboel’...

‘De vluchtelingen uit Afghanistan zullen disruptief zijn voor de wereldorde’, zegt Husain Haqqani, de gewezen ambassadeur van Pakistan in de VS en professor internationale relaties.

‘Joe Biden geeft geen moer om Afghanistan en voor die harteloosheid zullen de VS een zware prijs betalen’, zegt de gerenommeerde Azië- specialist Husain Haqqani. Hij voorspelt een opmars van het moslimterrorisme en een ontwortelende vluchtelingenstroom.

Husain Haqqani is directeur van het Hudson Instituut in Washington, een internationale denktank, de gewezen ambassadeur van Pakistan in de VS en voormalig professor internationale relaties aan de universiteit van Boston. In een gesprek met De Tijd vertelt hij hoe symbolisch de beelden van de wanhopige Afghanen op de luchthaven van Kaboel waren.

‘De val van Kaboel is veel erger dan die van Saigon in de Vietnamoorlog, toen er nog een overgangsperiode was waarin mensen het land uit konden,’ zegt hij. ‘Zowel de Amerikaanse president Joe Biden als zijn voorganger Donald Trump heeft zijn buitenlandse politiek gebaseerd op een bumpersticker: ‘Geen eindeloze oorlogen’. Ik begrijp die binnenlandse bezorgdheid, maar de chaos van deze terugtrekking is ongezien.’

Hebben de VS gefaald?

Husain Haqqani: ‘Het getuigt van een enorme kortzichtigheid dat de regering-Biden de snelheid van de opmars van de taliban niet doorhad. De laatste twintig jaar bleven de taliban een luis in de pels, maar ze hadden het momentum niet. Dat veranderde radicaal toen de Amerikanen het vredesverdrag met hen sloten.’

‘Wat dacht je dat er door de plattelandsbewoners ging toen ze op televisie zagen dat die taliban de hand drukten met de Amerikanen in Doha? Hun conclusie was simpel: de taliban hebben gewonnen en zijn weer onze leiders. Met alle respect: het gaat om eenvoudige boeren die niets kennen van gelaagde onderhandelingen en akkoorden. Toen die taliban vervolgens lokale leiders omkochten om een vrije doorgang te krijgen, was hun opmars onafwendbaar.’

Heeft de onmacht van de Afghaanse veiligheidstroepen en de regering niet aangetoond dat het land sowieso te zwak was om overeind te blijven, ondanks de jarenlange steun van het Westen?

Haqqani: ‘Maar wat verwacht je van de uitkomst als de Amerikanen indirect hun steun uitspreken aan de taliban? Het geld dat de Amerikanen in Afghanistan staken, vloeide vooral terug naar Amerikaanse aannemers. Ik sprak met leraars die alleen een dak boven de school wilden, en een bord met wat krijt. In de plaats kregen ze een modieus schoolgebouw dat zo in New York kon staan.’

‘Ik vind het extreem onrechtvaardig de Afghanen zelf de schuld te geven. Wie is de oorlog oorspronkelijk begonnen? Het waren de Amerikanen die de islamstrijders bewapend hebben om in opstand te komen tegen de Russische bezetter en daar miljarden dollars aan besteed hebben.’

Biden zei deze week dat het nooit de bedoeling was een evenwichtige staat in Afghanistan op te bouwen, alleen de Amerikaanse veiligheid te vrijwaren.

Haqqani: ‘Joe Biden heeft zich enorm harteloos getoond, en de VS zullen een dure prijs betalen voor die gevoelloosheid. Amerika stond altijd voor enkele universele waarden. Als het land nu alleen lippendienst bewijst aan die waarden, zal het veel bondgenoten en vrienden verliezen.’

Waarom hebben de Amerikanen de snelheid van de val van Kaboel onderschat? Ligt dat aan de militaire kennis of aan de incompetentie in het Witte Huis?

Haqqani: ‘Vooral aan die incompetentie, wellicht versterkt door een foute militaire inschatting. Maar er waren ook militaire voorspellingen die het juist hadden. Het is altijd aan de politiek om het juiste gevolg aan militair advies te geven. Dat zien we telkens opnieuw. Er was voldoende informatie dat de taliban nog heel sterk waren toen George Bush besliste de meeste troepen naar Irak te verplaatsen. Er was voldoende informatie dat Pakistan de taliban steunde toen Brack Obama besliste dat te negeren. En er was voldoende informatie dat de taliban onbetrouwbaar waren toen Trump besliste er toch rechtstreekse gesprekken mee te voeren.’

‘Biden heeft vooral duidelijk gemaakt dat hij geen moer geeft om Afghanistan en zijn burgers. En als het je niet kan schelen, geef je ook niet de gepaste aandacht aan de informatie die je toelaat de juiste beslissingen te nemen.’

Zullen de Amerikanen in de volgende weken wel hun verantwoordelijkheid opnemen en Afghanen met een humanitair visum evacueren?

Haqqani: ‘Ze zullen een beetje hun best doen, maar er uiteindelijk niet in slagen die effectief het land uit te krijgen, omdat de taliban de wegen naar de luchthaven blokkeren. Ook al beweren ze dat er een vrije doorgang komt, je kan de taliban niet geloven, omdat ze uit verschillende fracties bestaan. De ene groep zegt dat wie een visum heeft, mag vertrekken, de andere niet. Er zijn al berichten over mensen die met geweld tegengehouden worden op weg naar de luchthaven.’

Mogen we de taliban dan ook niet geloven als ze zeggen dat ze geen thuisbasis willen vormen voor terroristische groepen als Al Qaeda?

Haqqani: ‘Zo hebben ze dat niet geformuleerd: ze hebben gezegd dat hun land niet gebruikt zal worden als basis voor terroristische aanslagen. Dat is heel typisch voor hun framing. Ze komen uit een islamitische school waar zulke haarkloverij van woorden vaak gebruikt wordt. Strikt genomen willen ze niet op leugens betrapt worden, maar door het zo te formuleren kunnen ze natuurlijk wel nog Al Qaeda huisvesten.’

‘What happens in Kabul, will not stay in Kabul, schreef ik eerder deze week. Radicale islamisten, gesterkt door het verhaal dat ze met hun heilige oorlog twee grootmachten verdreven hebben, zullen de Amerikaanse orde in de hele moslimwereld uitdagen, van Marokko tot Indonesië.’

En dat zal ook leiden tot nieuwe terreur in het westen?

Haqqani: ‘De taliban zullen zich aan de letter van hun belofte houden, maar op een indirecte manier de terroristen huisvesten. Door Europese jihadi uit te nodigen, hen te leren bommen in elkaar te knutselen ergens in een verborgen gebouw, waarna ze die kennis kunnen toepassen in Europa. Strikt genomen is het land dan geen thuisbasis voor terroristen.’

De manier waarop Amerika de Afghaanse regering volledig genegeerd heeft en dan nog eens de schuld aan de Afghanen gegeven heeft, maakt dat heel wat traditionele bondgenoten misschien wel van kamp veranderen. Husain Haqqani Aziëspecialist

‘Vergeet niet dat je met mensen te maken hebt die geloven dat ze hun orders rechtstreeks van God ontvangen. Daarmee sluit je geen compromissen. Mullah Haibatullah Akhundzada, de opperste leider van de taliban, heeft zijn zoon verloren toen die een zelfmoordaanslag uitvoerde. Zijn eigen zoon! Denk je dat je met zo iemand ooit tot een echt compromis kan komen?’

Betekent de val van Afghanistan het einde van de rol van de VS als politieman van de wereld?

Haqqani: ‘Niet het einde, daarvoor is de militaire slagkracht nog te groot. Maar als je geen doordachte politici achter die slagkracht hebt, stelt ze niets meer voor. De manier waarop Amerika de Afghaanse regering volledig genegeerd heeft in de onderhandelingen, niet ingegaan is op de vraag om luchtsteun en dan nog eens de schuld aan de Afghanen gegeven heeft, maakt dat heel wat traditionele bondgenoten misschien wel van kamp veranderen.’

Aan welke landen denkt u dan?

Haqqani: ‘Aan nagenoeg alle landen in Centraal-Azië, maar ook aan de Filipijnen en misschien zelfs India. Ook dat land voelt zich in de steek gelaten nu het alleen staat tegenover een traditionele vijand als Afghanistan. Het zal misschien eieren voor zijn geld kiezen en uiteindelijk toch toenadering zoeken tot China. De machtsverhoudingen in de wereld kunnen drastisch veranderen.’

Overdrijft u niet?

Haqqani: ‘Ik denk aan de ontmoeting die de Britse premier Neville Chamberlain voor de Tweede Wereldoorlog had met Adolf Hitler. Daardoor werden de machtshebbers in Frankrijk veel minder overtuigd van de nood zich krachtig te verzetten tegen Duitsland. Zoiets maakt deel uit van de machtsevenwichten: je moet je voornemens altijd kracht bijzetten met daden.’

Dreigt uit Afghanistan een massale migratiestroom op gang te komen die ook Europa onder druk zet?