Wat u deze zomer miste

Onze jaarlijkse snelle briefing voor wie er deze zomer even helemaal uit was en weer mee wil zijn.

Europa

De Europese staatshoofden en regeringsleiders kozen op een marathonzitting premier Charles Michel (MR) als hun volgende voorzitter van de Raad. De Duitse Ursula von der Leyen wordt Commissievoorzitter en IMF-topvrouw Christine Lagarde zal Mario Draghi opvolgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank. De Belgische regering stelde vicepremier Didier Reynders (MR) aan als de Belgische EU-commissaris, wat tot een debat over de bevoegdheid van de regering in lopende zaken leidde.

Federaal

De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders vergaderden twee keer met de voorzitters van PS en sp.a, MR en Open VLD, N-VA, CD&V en Groen, waarbij ook het idee van een noodregering werd besproken. De PTB en het Vlaams Belang stuiten al sinds juni op een veto van andere partijen, cdH kiest voor de oppositie en Ecolo wil niet met de N-VA om de tafel.

In tegenstelling tot vorige formatiecrisissen is er geen enkele druk vanuit de financiële markten. De rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar zakte begin juli voor het eerst onder nul. Beleggers zijn bereid te betalen om de overheid tot 2029 geld voor te schieten.

De Kamer keurde voor de periode juli tot en met september een noodbegroting goed. De N-VA en het Vlaams Belang stemden als enige tegen.

Vlaanderen

Niet Bart De Wever maar Jan Jambon (beiden N-VA) wordt de nieuwe Vlaamse minister-president. Tijdens de verkiezingsrace was De Wever nog kandidaat om de Vlaamse regering te leiden en Jambon kandidaat-premier. Jambon startte onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering met CD&V en Open VLD, nadat eerst ook met de sp.a was gepraat.

In tegenstelling tot vorige formatiecrisissen is er geen enkele druk vanuit de financiële markten.

In de startnota die als vertrekpunt dient in die gesprekken schaft de N-VA de woonbonus af en maakt ze sociale maatregelen selectiever voor nieuwkomers. De werkzaamheidsgraad moet naar 80 procent en Vlaanderen moet de ambitie hebben zich te meten met de Scandinavische toplanden. Op het vlak van klimaat en begroting blijft de startnota vaag.

Ondertussen leidt Liesbeth Homans tijdelijk de Vlaamse regering, nadat Geert Bourgeois (beiden N-VA) naar het Europees Parlement is verhuisd. De N-VA-burgemeester van De Haan, Wilfried Vandaele, zit tijdelijk het Vlaams Parlement voor, nadat Kris Van Dijck op 11 juli is moeten opstappen. Van Dijck had dronken een ongeval veroorzaakt en werd ervan beschuldigd een callgirl die hij bezocht frauduleus aan een uitkering te hebben willen helpen. Hij ontkent dat laatste.

Brussel

In Brussel besturen PS, Ecolo, DéFi en aan Vlaamse kant Groen, sp.a en Open VLD de komende vijf jaar het gewest. Blikvangers in het regeerakkoord zijn een zone 30 in het hele gewest, een stadstol voor wie Brussel binnenrijdt en lagere registratierechten. Onduidelijk is hoe hard Brussel zich blijft verzetten tegen 5G-internet en vliegtuiglawaai in Zaventem. Open VLD probeerde nog de MR aan boord te krijgen in Brussel maar dat mislukte, wat in de partij tot zwaar ongenoegen leidde over Brussels Open VLD-minister Sven Gatz.

Wallonië

In Wallonië stelden de PS en Ecolo begin juli een ‘klaproosnota’ voor die als basis moet dienen voor de regeringsonderhandelingen. Na het afhaken van de PTB en het cdH moet de nieuwe regering sowieso bestaan uit de PS en de MR, waarbij Ecolo rekenkundig overbodig is. Nadat de MR en de PS gesprekken begonnen waren op basis van de klaproosnota, voegde Ecolo er nog een extra eisenbundel met linkse en voor de MR moeilijk verteerbare maatregelen aan toe.

Droogte

België kende drie hittegolven deze zomer. Op 25 juli werd in Begijnendijk een temperatuur van 41,8 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen in 1833.

Recessie

De vrees groeide dat België op de vooravond van een recessie staat. De onheilspellendste signalen komen uit Duitsland, een van onze belangrijkste handelspartners. Tot nader order verwacht de Nationale Bank dit jaar een groei van 1,2 procent en volgend jaar 1,1 procent.

Migratie

Politieagenten met honden verjaagden begin juli vluchtelingen uit het Maximiliaanpark, waar de Tour de France passeerde. Ondertussen is het Maximiliaanpark weer een toevluchtsoord geworden voor veel vluchtelingen. Voor de kust van Zeebrugge spoelde voor het eerst sinds de migratiecrisis een drenkeling aan. De man uit Irak had tevergeefs geprobeerd het Kanaal over te zwemmen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Telecom

De telecomwaakhond BIPT en de Vlaamse, Brusselse en Waalse mediaregulatoren knibbelden verder aan het duopolie van Proximus en Telenet door de groothandelstarieven voor het gebruik van hun kabels te verlagen. Dat moet concurrent Orange Belgium in het voordeel spelen.

Verenigde Staten

De handelsspanningen tussen de VS en China liepen verder op. President Donald Trump kondigde nieuwe invoertaksen op Chinese producten aan, waarop Peking de yuan liet devalueren om de Chinese export weer goedkoper te maken en Amerikaanse landbouwproducten boycotte. De door de handelsoorlog gecreëerde onzekerheid zette de Federal Reserve ertoe aan zijn koers om te gooien en voor het eerst in tien jaar de rente te verlagen, wat de S&P500 voor het eerst ooit boven 3.000 punten deed eindigen.

Het Amerikaanse Congres berispte president Trump over een racistische uithaal naar vier vrouwelijke Democratische parlementsleden. De vorige keer dat zo’n berisping gebeurde, was meer dan honderd jaar geleden.

Trump besprak met adviseurs ook de aankoop van Groenland, een onderdeel van Denemarken. Nadat Kopenhagen het idee weggewuifd had, annuleerde de Amerikaanse president prompt een staatsbezoek aan het land.

Zuid-Europa

Italië kende zelfs naar zijn normen een turbulente politieke zomer, waarbij Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega de regering liet vallen in de hoop daarna premier te kunnen worden. Zijn zet dreef echter zijn voormalige coalitiepartner Vijfsterrenbeweging in de armen van diens aartsrivaal, de centrumlinkse Democratische Partij. De twee werken aan een nieuwe regering, waarvan Giuseppe Conte opnieuw premier moet worden.

Griekenland kreeg na 4,5 jaar geleid te zijn door het radicaal linkse Syriza opnieuw een conservatieve premier: Kyriakos Mitsotakis. In Spanje lukte het deze zomer niet om een regering te vormen, waardoor het land mogelijk afstevent op nieuwe verkiezingen in november.

Amazonewoud

Wereldwijd groeide de verontwaardiging over zware branden in het Amazonewoud. Een voorstel van de Franse president Emmanuel Macron om Brazilië te helpen, werd door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro afgedaan als ‘neokolonialisme’. Bolsonaro ontsloeg het hoofd van het Nationaal Instituut voor Ruimte-Onderzoek nadat satellietbeelden de ontbossing hadden getoond.

Hongkong

In Hongkong woedt sinds begin juni een strijd tussen de bevolking en de lokale machthebbers. Onder meer de groeiende invloed van Peking stuit veel inwoners tegen de borst. De stadstaat is een belangrijk bruggenhoofd tussen China en de westerse wereld. Aan de grootste betoging namen volgens de organisatoren 1,7 miljoen mensen deel. Peking had het over ‘acties die naar terrorisme neigen’.

Brexit

De toryleden verkozen Boris Johnson tot hun nieuwe voorzitter. Hij volgde meteen ook Theresa May op als premier. Johnson drong bij de EU27 aan op een nieuwe brexitdeal tegen de deadline van 31 oktober, maar ving bot. Johnson vroeg eind augustus aan koningin Elizabeth de werkzaamheden van het parlement op te schorten zodat het Lagerhuis zijn plannen voor een harde brexit niet kan dwarsbomen, wat tot grote woede leidde bij een groot deel van de bevolking, de oppositie en een deel van Johnsons torypartij.

Iran