'We hebben een Martin Luther King voor het klimaat nodig'

Drawdown ook in België

Econoom Geert Noels wil Project Drawdown ook in België lanceren. Hij deed daarvoor vorige week een oproep in zijn column in De Tijd. ‘Ik kreeg al veel reacties van belanghebbenden. De bedoeling is op een gedocumenteerde en wetenschappelijke manier ideeën uit België te bundelen. Want de lijst van Paul Hawken is niet eindig: er komen voortdurend nieuwe technologieën en ideeën bij die het klimaat kunnen redden.’

Ook omgekeerd is Project Drawdown interessant voor ons. ‘Er staan heel wat innovaties in de lijst die ook voor Belgische bedrijven interessant kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een nieuwe Amerikaanse techniek om kernfusie aan te pakken, die onrechtstreeks tot innovaties in de batterijtechnologie kan leiden. Met het verzamelen van goede ideeën hopen we de beklemmende sfeer die rond de klimaatdiscussie hangt in ons land te doorbreken, en in te gaan tegen het totale gebrek aan politieke ambitie op dat vlak.’