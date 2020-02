'We zijn beter gewapend tegen terrorisme dan tegen virussen'

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vindt dat landen meer moeten investeren om zich te wapenen tegen een epidemie.

'De wereld geeft miljarden uit om zich te beschermen tegen terreuraanvallen, maar relatief weinig om zich voor te bereiden op een aanval door een virus dat meer mensenlevens kan eisen en op economisch, politiek en maatschappelijk vlak meer schade kan aanrichten', zo verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO tijdens een toespraak op de veiligheidsconferentie in München.

'We maken ons zorgen over het gebrek aan urgentie dat de internationale gemeenschap bij de financiering van maatregelen aan de dag heeft gelegd', deelde Tedros nog mee.

675 miljoen dollar

Vorige week had de organisatie nog gezegd 675 miljoen dollar nodig te hebben om armere landen met een zwakker gezondheidszorgsysteem te helpen bij de voorbereiding op een uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19. Intussen is ook de eerste besmetting op het Afrikaanse continent bekendgemaakt.

Tedros waarschuwde tot slot voor geruchten en valse berichten, die zich volgens hem nog sneller verspreiden dan het virus. De WHO zegt in samenwerking met sociaalnetwerksites als Facebook, Twitter en YouTube er alles aan te doen om paniekzaaierij te voorkomen. Overheden en de media moeten de mensen gepast waarschuwen voor gevaren, 'maar zonder de vlam van de hysterie aan te wakkeren', verklaarde Tedros.

Zaterdag raakte nog bekend dat er nu ook in Frankrijk een eerste dode - een Chinese toerist - is gevallen als gevolg van het corona-virus. Het is het eerste slachtoffer buiten Azië.