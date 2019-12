Weinig ambitieus slotakkoord op klimaatconferentie

De bijna 200 aanwezige landen hebben zondag de klimaatconferentie in Madrid afgesloten met een weinig ambitieus slotakkoord. Over de handel in uitstootrechten kwam bovendien geen akkoord uit de bus. Die discussie over artikel 6 van van het klimaatakkoord van Parijs (2015) werd ditmaal naar de klimaattop van volgend jaar in Glasgow verwezen.

De landen onderstrepen in het slotakkoord de 'hoogdringendheid' om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Maar er is geen akkoord over de essentiële punten die nodig zijn om de klimaatproblematiek aan te pakken. De oproepen van de milieuorganisaties bleven onbeantwoord.

Zo was er opnieuw de discussie over de marktmechanismen voor de handel in emissies (artikel 6). Het gaat om zeer technische materie, die evenwel zeer belangrijk is. Als het kader voor de handel in uitstootrechten te vaag of te laks is, kan dat het klimaatakkoord van Parijs op de helling zetten.