Welke zet doet Europa in Iraans schaakspel met Trump?

Amerikaans president Donald Trump is de EU een stap voor in de Iran-kwestie en de dreigende handelsoorlog. De Europese leiders zoeken vanavond in Sofia een tegenzet.

De top in Sofia, die officieel vandaag begint, was bedoeld om de relaties tussen de EU-lidstaten en de Balkanlanden die nog geen lid zijn van de EU aan te scherpen. ‘Europa is de enige partner die bezorgd is over de stabiliteit van de westelijke Balkan en de regio niet gebruikt als een geopolitiek schaakbord’, schrijft Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk in zijn uitnodigingsbrief voor de top.

Toch is het de schaker Donald Trump die de Balkantop kaapt. Het informeel diner vanavond in de Bulgaarse hoofdstad met alle 28 EU-leiders moet meer klaarheid brengen over de EU’s opties in twee dossiers waarin de Amerikaanse president de vlucht vooruit nam.

EU-eenheid veraf

In elk dossier lijkt een EU-eenheid veraf. Het enige waarover de lidstaten het eens lijken te zijn, is dat ze in het Iran-dossier en dat van de Amerikaanse handelssancties geen tegenmaatregelen treffen voor duidelijk is wat de Amerikanen van plan zijn.

Europa kreeg een tijdelijke uitzondering op hoge Amerikaanse invoertarieven voor staal en aluminium tot 1 juni. Trump eist toegevingen van Europa, zoals een vrijwillige beperking van de invoer van wagens. De Amerikaanse president is alvast gesterkt door de uitspraak van een panel van de Wereldhandelsorganisatie WHO, dat de Europese subsidies aan Airbus gisteravond veroordeelde. Trump heeft het recht om na zo’n uitspraak tegenmaatregelen te nemen.

Nucleair akkoord

In de kwestie-Iran wil de EU proberen de door Trump gekelderde nucleaire deal met Teheran overeind te houden. De Unie is van plan de deal - die het atoomprogramma van Iran beëindigde - te eren ‘zolang het land zich aan de afspraken houdt’. Gisteren was de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif in Brussel voor overleg met EU-buitenlandchef Federica Mogherini en zijn collega’s uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die landen ondertekenden het nucleair akkoord met Iran namens de EU.

Europa zoekt ook naar een manier om Europese bedrijven in Iran te beschermen. Die sloten de voorbije jaren belangrijke handelscontracten in het land. Maar die economische belangen staan onder druk, want de VS kondigden sancties aan tegen bedrijven die zaken doen met Iran.