Wenen negende jaar op rij meest leefbare stad ter wereld

De toppers zijn niet toevallig steden in rijke, westerse landen. Daar vind je het beste openbaar vervoer, uitgaansmogelijkheden en gezondheidszorg. Toch doen sommige steden het merkelijk beter of slechter dan verwacht. In Europa is Lissabon het buitenbeentje: een goede levenskwaliteit (38/231) ondanks een Portugees bruto binnenlands product dat ver onder het Europese gemiddelde bengelt. Ook Milaan en Boedapest doen het vanuit die optiek beter dan verwacht.