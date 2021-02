Wereld Economisch Forum uitgesteld naar augustus

De moeder aller netwerkevents, die dit jaar in Singapore plaatsvindt, verschuift van mei naar augustus.

Traditioneel is het Zwitserse bergplaatsje Davos eind januari het decor voor de jaarlijkse hoogmis voor politici, bedrijfsleiders en diplomaten. Door de coronapandemie had het Wereld Economisch Forum (WEF) al beslist de editie voor 2021 op te schuiven.

Terwijl dat eerst van 13 tot 16 mei zou zijn, wordt nu 17 tot 20 augustus geprikt. 'Het Wereld Economisch Forum en de regering van Singapore hebben vertrouwen in de maatregelen die genomen worden om de editie dit jaar veilig te laten plaatsvinden', laat het WEF weten. Hoewel de besmettingsgraad in Singapore op een verwaarloosbaar niveau ligt, kadert het uitstel in 'de uitdagingen die de pandemie wereldwijd blijft bieden'.