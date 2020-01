Wereldgezondheidsorganisatie slaat wereldwijd alarm over coronavirus

Het is pas de zesde keer dat het orgaan van de Verenigde Naties die demarche onderneemt.

Voor de tweede keer in een week bliezen internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) donderdag in Genève verzamelen voor spoedoverleg over het nieuwe coronavirus. Op 23 januari had het 16-koppige panel geoordeeld dat het ‘vooralsnog te vroeg’ was om de internationale noodtoestand uit te roepen.

Maar donderdag kwam daar verandering in. Nu het dodental in China steeds sneller oploopt en er niet alleen in China maar op verschillende plaatsen in de wereld almaar meer besmettingen opduiken, zag de WGO geen andere uitweg meer.

Zesde keer

Na uren intens overleg communiceerde de WGO dat het coronavirus wordt bestempeld als een 'internationale noodsituatie'.

Reizen van en naar China wordt elke dag überhaupt wat moeilijker. Air France-KLM, British Airways, Lufthansa, American Airlines, Air Canada, Ethiopian Airlines, Finnair ... De lijst luchtvaartmaatschappijen die de Aziatische reus voorlopig mijden, groeit in sneltreinvaart aan.

Het is pas de zesde keer dat de WGO internationaal alarm slaat vanwege een virus sinds ze in 2005 de PHEIC-status invoerde. In 2009 dwong de Mexicaanse griep het VN-orgaan een eerste keer tot drastisch optreden. In 2014 sloeg het twee keer wereldwijd alarm: een keer vanwege een vorm van polio en een tweede keer na een ebola-uitbraak in West-Afrika. Twee jaar later vormde het zikavirus de aanleiding. Vorig jaar trok de WGO aan de alarmbel na een ebola-epidemie in Congo.

Niet afdwingbaar

Afdwingbaar is het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie niet. Het VN-orgaan kan landen die zijn aanbevelingen in de wind slaan, niet straffen. De kans dat veel overheden wereldwijd zich Oost-Indisch doof gaan houden voor de boodschap van de gezondheidsexperts, lijkt evenwel klein.

Heel wat regeringen namen de voorbije dagen op eigen houtje al flink wat maatregelen om zich te wapenen tegen het coronavirus. De meest drastische ingrepen kwamen er in China.

De autoriteiten in Peking plaatsten niet alleen tientallen miljoenen inwoners in de provincie Hubei, het epicentrum van het virus, in quarantaine. Ze verplichtten bedrijven en overheden ook de vakantieperiode vanwege het Chinese nieuwjaar te verlengen en verboden de verkoop van binnenlandse en buitenlandse pakketreizen.

Grenzen dicht

Heel wat buurlanden van China sloten de voorbije dagen al de grenzen met de Aziatische reus. In de rest van de wereld raden heel wat overheden hun landgenoten aan voorlopig af te zien van niet-essentiële reizen naar China.

Daarnaast zetten ze grote evacuatieoperaties op poten om burgers uit de provincie Hubei terug te halen. De vijftien Belgen die in de getroffen regio verblijven, kunnen bijvoorbeeld dit weekend naar huis terugkeren met een Frans gecharterd toestel.

Voorts beslisten meerdere regeringen tot nader order geen visa meer uit te reiken aan Chinese bezoekers. Reizen van en naar China wordt elke dag überhaupt wat moeilijker. Air France-KLM, British Airways, Lufthansa, American Airlines, Air Canada, Ethiopian Airlines, Finnair ... De lijst luchtvaartmaatschappijen die de Aziatische reus voorlopig mijden, groeit in sneltreinvaart aan.

Andere luchtvaartbedrijven snoeien in het aantal Chinese bestemmingen, sturen extra personeel mee op hun vluchten om overnachtingen in China te vermijden en verplichten hun piloten en cabinepersoneel mondmaskers en handschoenen te dragen.

Multinationals

Donderdag beslisten ook de rederijen MSC en Costa Cruises hun cruiseschepen in Chinese havens voorlopig aan de ketting te laten liggen. De Belgische reisorganisaties maakten bekend alle reizen naar de Aziatische reus te annuleren.

De uitbraak van het coronavirus zet ondernemingen uit andere sectoren ook aan tot drastische maatregelen. Verschillende multinationals houden hun fabrieken in China voorlopig dicht. Het gaat bijvoorbeeld om de Amerikaanse technologiereus Apple, het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung, Google-moeder Alphabet en de Zweedse meubelgigant Ikea.