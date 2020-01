Wereldleiders herdenken de Holocaust in Jeruzalem

In Israël hebben staats- en regeringsleiders het opkomende antisemitisme veroordeeld op een internationale Holocaustherdenking. ‘Nooit meer opnieuw’, klonk het tijdens meerdere speeches. De Verenigde Staten en de Israëlische premier Netanyahu legden de link met Iran.

Volgende week maandag is de bevrijding van het Poolse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau exact 75 jaar geleden. Het concentratiekamp staat symbool voor de gruwel van Nazi-Duitsland. Naar schatting zes miljoen Joden vonden de dood tijdens de Shoah, waaronder 1 miljoen in Auschwitz-Birkenau.

49 delegaties

De Israëlische president Reuven Rivlin nodigde tientallen staatshoofden en regeringsleiders uit op het World Holocaust Forum. De vijfde editie van het forum vond deze keer plaats in het Yad Vashem-museum, een herdenkingscentrum in Jeruzalem voor de Joodse slachtoffers. 49 delegaties uit alle hoeken van de wereld tekenden present. Ons land stuurde koning Filip.

‘Zwarte schaduw van het antisemitisme’

De Europese Unie stuurde president Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Franse president Macron waarschuwde voor de herdenking dat ‘de zwarte schaduw van het antisemitisme zich verspreidt.’ Amerikaans president Trump was zelf niet aanwezig, vicepresident Mike Pence wel. ‘Vandaag hebben we de verantwoordelijkheid en de macht om te zorgen dat wat we hier vandaag herdenken nooit meer opnieuw kan gebeuren.’ De Britse kroonprins Charles waarschuwde dat verbaal geweld kan leiden tot fysiek geweld. De Nederlandse koning Willem-Alexander combineerde zijn aanwezigheid met een bezoek aan Joodse slachtoffers.