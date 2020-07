Wereldwijd meer dan 11 miljoen coronabesmettingen

De pandemie van het coronavirus heeft wereldwijd minstens 526.663 mensen gedood sinds het bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in China eind december het begin van de ziekte meldde. Dat bericht AFP op basis van officiële bronnen. Sinds het begin van de epidemie zijn in 196 landen en gebieden officieel 11.103.630 besmettingsgevallen vastgesteld, waarvan er nu ten minste 5.715.100 als genezen worden beschouwd.