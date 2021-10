Wereldwijde handel groeit sterker dan verwacht

De wereldwijde chip- en andere tekorten, noch de achterstand in de havens kunnen volgens de WHO de opwaartse trend keren. Al dreigt er wel een impact op bepaalde sectoren, luidt het.

De Wereldhandelsorganisatie verwacht dat het handelsvolume in 2021 met 10,8 procent groeit. In maart sprak ze nog van een groei met 8 procent in vergelijking met een jaar eerder. In 2022 zou er een groei zijn met 4,7 procent.