Wereldwijde schuldenberg piekt boven 250.000 miljard dollar

Het Chinese bedrijfsleven levert samen met de Amerikaanse overheid de grootste bijdrage aan de oplopende schuldenlast. Ze zijn goed voor ongeveer 60 procent van de toename in de eerste helft van dit jaar.

De wereldeconomie steekt zich steeds dieper in de schulden, mede door de lage rentestanden. Vooral China en de VS zijn verantwoordelijk voor de groei van de schuldenberg.

De wereldwijde schuldenberg werd in de eerste helft van dit jaar 7.500 miljard dollar groter. Inmiddels is de grens van 250.000 miljard dollar (232.000 miljard euro) overschreden, een nieuw record. Dat blijkt uit onderzoek door het Institute of International Finance (IIF).

Het instituut, de lobbyclub van de grote financiƫle instellingen in de wereld, zegt geen tekenen van vertraging te zien en verwacht dat nog dit jaar de kaap van 255.000 miljard dollar wordt overschreden. Dat is circa drie keer zoveel als de wereld in 1999 aan schulden torste.

Lage rente

Een hogere schuldenlast hoeft in absolute termen geen probleem te zijn als die de groei van de economie volgt. Maar dat is niet het geval. Ten opzichte van het mondiale bruto binnenlands product is de schuld van bedrijven, huishoudens en overheden opgelopen naar een niet eerder geziene 240 procent, 3 procentpunten meer dan halverwege 2018.

Daar staat wel tegenover dat centrale banken bijna overal in de wereld een soepeler beleid voeren, waardoor tegen steeds lagere rentetarieven geleend kan worden. Ook kunnen bestaande leningen steeds goedkoper geherfinancierd worden.