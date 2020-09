Werkloosheid verstoort de nachtrust

Het verband tussen jobverlies en gezondheid is genoegzaam bekend. Onderzoekers relateren onder meer toegenomen obesitas, hartaandoeningen en mentale aandoeningen aan werkloosheid, vooral aan de langdurige variant.

Minder bestudeerd is de relatie tussen werkloosheid en slaap. In een nieuwe paper, van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research, documenteren de econoom David Blanchflower (Dartmouth College) en de sociale wetenschapper Alex Bryson (University College London) de impact van werkloosheid op slaap.