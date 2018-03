Westen vormt front tegen Rusland

De Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse leiders hebben gazamenlijk hun afschuw uitgesproken over de moordaanslag in het Britse Salisbury. 'Dit was ook een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk', luidde het in een gemeenschappelijke verklaring.

De moordaanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vorige week lijkt de spanningen tussen het Westen en Rusland weer naar een nieuwe climax te sturen. En de westerse grootmachten ertoe aan te zetten opnieuw fors blok te vormen tegen Vladimir Poetin en co.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland stuurden donderdagmiddag een gezamenlijke verklaring uit. Daarin veroordelen ze niet alleen de vergiftiging van Skripal met zenuwgif. Ze stellen ook onomwonden dat het niet anders kan of Rusland zit achter de aanval.

'Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een militair zenuwgif, dat door Rusland ontwikkeld werd, in Europa ingezet wordt', gaan de vier grootmachten voort. 'De aanslag met een chemisch wapen is ook een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk.'

De VS, het VK, Frankrijk en Duitsland wijzen erop dat Rusland de Conventie over Chemische Wapens en het internationaal recht 'duidelijk geschonden' heeft met de actie. 'Die brengt de veiligheid van ons allen in gevaar', voegen ze eraan toe.

Washington, Londen, Parijs en Berlijn roepen Moskou ook op alle informatie over het project 'novitsjok', zoals het gebruikte zenuwgif heet, over te dragen voor onderzoek aan de internationale organisatie die chemische wapens bestrijdt, de OPCW in Den Haag.

Witte Huis

Het is de eerste keer sinds de moordaanslag op 4 maart dat het Westen zo duidelijk de rangen sluit rond het VK. De afgelopen dagen weigerden het Witte Huis en de Franse regering de Russen uitdrukkelijk met de vinger te wijzen.

Een eerste ommezwaai volgde in de nacht van woensdag op donderdag. Toen wees de Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, Rusland voor het eerst als verantwoordelijke voor de vergiftiging aan.

Donderdagvoormiddag volgde de Franse president, Emmanuel Macron, dat voorbeeld. Hij dreigde zelfs met eigen maatregelen tegen Rusland 'in de komende dagen'.

Populariteit Britse regering

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de moordaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. De twee liggen al meer dan een week in coma en voor hun leven wordt gevreesd.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, beschuldigde Londen ervan de zaak-Skripal te gebruiken om de aandacht af te leiden van de brexit.

Moskou schuift de schuld voor de vergiftiging in de schoenen van de Britten zelf. 'De Britse regering gebruikt de zaak om de aandacht af te leiden van de moeilijke onderhandelingen met de Europese Unie rond de brexit', klonk het.