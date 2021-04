Westen waarschuwt Rusland voor interventie in Oekraïne

Nu de situatie in Oost-Oekraïne dreigt de escaleren en Rusland openlijk dreigt met een militair ingrijpen, zetten de NAVO en de VS zich als één man achter Oekraïne.

'Rusland moet terugtrekken, stoppen met provocaties en onmiddellijk de-escaleren. Wij willen Oekraïne zien slagen en zijn vastbesloten te helpen.' NAVO-topman Jens Stoltenberg stuurde dinsdag ferme taal richting Rusland en zette de westerse militaire alliantie als één man achter Oekraïne. Dat deed hij na overleg met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba in het Brusselse NAVO-hoofdkwartier.

Turkije

Door de oplopende spanningen zoekt Oekraïne volop steun bij het Westen. 'De Russische opbouw vindt niet alleen plaats langs de grens van Oekraïne, maar langs de grens van de democratische wereld', waarschuwde Kuleba dinsdag. 'Dat is de zeer duidelijke boodschap die de NAVO aan Rusland kan geven.' Oekraïne wil graag lid worden van de NAVO, al is dat niet voor morgen. Stoltenberg benadrukte dat de NAVO-leden daarover moeten beslissen.

Vorige weekend reisde Kuleba ook naar Turkije, een belangrijk NAVO-land en bondgenoot. Na een urenlang gesprek bood de Turkse president Recep Tayyip Erdogan 'elke vorm van steun' aan. Ook militaire samenwerking is niet uitgesloten. Oekraïne kocht al zes Turkse aanvalsdrones. Ondertussen zijn al twee Amerikaanse marineschepen onderweg naar de Zwarte Zee. Moskou ziet daarin een provocatie.

Navalny

Al weken groeit de ongerustheid over Oost-Oekraïne en de Krim. De oorlog in het Donetsbekken - de Donbas - begon zeven jaar geleden. Toen werd de pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj afgezet na pro-westerse betogingen. In de daarop volgende chaos annexeerde Rusland de Krim. Hoewel het conflict sinds 2015 op een laag pitje staat, zijn de loopgraven nauwelijks verplaatst. De Oekraïense regeringstroepen staan er al jaren tegenover pro-Russische separatisten.