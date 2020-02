Wielrennen als diplomatiek glijmiddel voor vrede in Midden-Oosten...

Israel Start-Up Nation is op diplomatieke missie in de Verenigde Arabische Emiraten. Voor het eerst is een Israëlische wielerploeg actief op Arabische bodem.

Israel Start-Up Nation is deze week op een diplomatieke missie in de Verenigde Arabische Emiraten. In de UAE Tour hoopt de wielerploeg te bewijzen dat sport de weg kan effenen voor een normalisering van de relaties in het Midden-Oosten.

Terwijl de Belgische sportliefhebber de dagen tot de Vlaamse voorjaarsklassiekers aftelt, malen grote namen als Adam Yates, Alejandro Valverde en Chris Froome deze week kilometers door de woestijnen en straten van de Verenigde Arabische Emiraten.

In het veelkleurige lappendeken dat over de Arabische wegen kronkelt, zitten ook zeven renners in Israëlische loondienst. Daar maakt hun koersplunje - een shirt in de kleuren van de Israëlische vlag en met een verwijzing naar de steden Jeruzalem en Tel Aviv op de ene broekspijp en naar Israël op de andere - geen geheim van.

Primeur

Met de deelname aan de UAE Tour tekent Israel Start-Up Nation voor een primeur. Nooit eerder was een team uit dat land actief op Arabische bodem. De joodse staat leeft dan ook al decennia op gespannen voet met die buren. Met uitzondering van Jordanië en Egypte heeft geen enkel Arabisch land Is­raël erkend. Van diplomatieke banden is geen sprake.

Dat het team deze week toch in de Emiraten rondfietst, heeft het in de eerste plaats aan zijn nieuwe status in het peloton te danken. Sinds Israel Start-Up Nation de WorldTour-licentie gekocht heeft van het Zwitserse Katusha Alpecin, deelt de internationale wielerunie de ploeg van Daniel Martin, André Greipel en de Belgen Ben Hermans, Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck in bij de 19 grootste wielerteams ter wereld. Deelname aan alle WorldTour-wedstrijden, zoals de UAE Tour of de Ronde van Frankrijk, is zo automatisch verzekerd.

Maar voor Sylvan Adams, de Israëlisch-Canadese eigenaar van Israel Start-Up Nation, speelt meer. De miljardair heeft het tot zijn persoonlijke missie gemaakt om via zijn wielerteam te bouwen aan betere relaties tussen de joodse staat en de Arabische wereld.

'Dat een Israëlisch team voor het eerst meedoet aan een wielerwedstrijd op Arabische bodem is een historische gebeurtenis. We hopen een diplomatiek statement te maken: Israël is een normaal land. Onze aanwezigheid in een land in het Midden-Oosten bewijst dat wielrennen kan leiden tot diplomatieke openheid en vooruitgang. Sport kan bijdragen tot vrede. En dat is een missie van Israel Start-Up Nation', zei Adams voor aanvang van de UAE Tour.

Diplomatiek glijmiddel

In de loop van de geschiedenis is sport al vaker een diplomatiek glijmiddel gebleken. Zo effende een pingpongwedstrijd tussen de nationale teams van de Verenigde Staten en China tijdens de Koude Oorlog de weg voor een bezoek van de Amerikaanse president Richard Nixon aan Peking en luidden cricketwedstrijden tussen India en Pakistan enkele keren een dooi in de relaties tussen de aartsrivalen in.

Ruim een decennium geleden bleken strenge visumregels voor Israëlische onderdanen in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten al eens ondergeschikt aan de sport. Hoewel die landen Israëli's normaal de toegang ontzeggen, konden enkele tennissers uit de joodse staat in 2008 toch present tekenen op de toernooien van Doha en Dubai.

Normale relaties

De Israëlische teamleden van Israel Start-Up Nation ondervonden in de aanloop naar de UAE Tour 2020 evenmin problemen om aan een visum te geraken. Net zomin als Israëlische judoka's en hun minister van Sport die hadden voor een toernooi in Abu Dhabi in 2018. Vorig jaar nam de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken daar ook deel aan een conferentie van de Verenigde Naties.

De informele en handelscontacten tussen een resem Golfstaten en Israël zijn de afgelopen jaren eveneens opgeschroefd. Hun gemeenschappelijke afkeer van Iran lijkt steeds meer tot een ontdooiing in de betrekkingen te leiden.