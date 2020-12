World Economic Forum volgend jaar wellicht in Singapore

De moeder aller netwerkevents vindt al een halve eeuw plaats in het Zwitserse bergplaatsje Davos. Traditioneel gaat die hoogmis voor bedrijfsleiders, diplomaten en politici eind januari door, maar het WEF besliste al dat het evenement volgend jaar in de zomer plaatsvindt. ‘Het advies van de experts is dat het niet veilig kan gebeuren in januari’, klonk het.