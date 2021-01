Wuhan verwelkomt 2021 wel 'en masse'

Duizenden mensen stroomden samen in Wuhan om 2021 samen in te luiden

Geen grote vuurwerkshows of andere publiekstrekkers op de laatste avond van coronajaar 2020 in België. Ook elders in de wereld was het feesten met de handrem op. In covid-bakermat Wuhan kwamen wel duizenden mensen samen op straat.

In eigen land schrapte Antwerpen het traditionele vuurwerk dat jaarlijks tienduizenden kijklustigen naar de oevers van de Schelde trekt. Brussel verving het vuurwerk door een lasershow en ook in de rest van het land ging alles veel kleinschaliger of simpelweg niet door.

Ook elders in Europa stond er een domper op de feestvreugde. In Parijs was de traditionele vuurwerkshow afgelast vanwege de coronapandemie. Jean-Michel Jarre gaf een concert in een virtuele versie van de Nortre-Dame. De Franse dj David Guetta zorgde voor een show voor de ingang van het Louvre. Bij beide shows kon geen publiek aanwezig zijn.

Schermvullende weergave Lichtshow zonder publiek aan het Louvre in Parijs ©EPA

Net als in België gelden in onze buurlanden strenge coronaregels, ook in Duitsland. Samenkomen op straat was verboden bij onze oosterburen. Om middernacht mochten mensen elkaar alleen op balkons of in de tuin ontmoeten. De grote vuurwerkshow bij de Brandenburger Tor in Berlijn was afgelast.

Ook in andere Europese hoofdsteden als Kopenhagen en Stockholm waren de officiële nieuwjaarsvieringen die veel mensen trekken afgelast. Het stadhuisplein Kopenhagen was afgezet. Het vuurwerk in Stockholm werd uitgezonden op televisie.

New York

Zelfs Times Square in New York, waar het traditioneel over de koppen lopen is tijdens de oudejaarsnacht, lag er akelig verlaten bij. De 'ball drop' lokt er jaarlijks zowat een miljoen feestvierders, maar dit jaar bleef het beroemde plein in Manhattan gesloten voor het publiek. Slechts enkele tientallen uitgenodigde gasten woonden het aftellen bij, onder hen medisch personeel en maaltijdbezorgers, de 'helden van de pandemie'.

Schermvullende weergave Voor één keer niet over de koppen op Times Square ©AFP

Wuhan

Het contrast was groot met Wuhan, de bakermat van de wereldwijde covid-pandemie. Hoewel Chinees nieuwjaar pas half februari plaatsvindt, trok een massa volk de straat op om de komst van 2021 te vieren. Dag op dag een jaar nadat de eerste gevallen van het nieuwe coronavirus aan de Wereldgezondheidsorganisatie werden gemeld, stonden mensen er - weliswaar vaak nog met mondmasker - weer dicht op elkaar in het feestgedruis.

Schermvullende weergave Duizenden mensen laten ballonnen op in het centrum van Wuhan ©REUTERS

Schermvullende weergave ©EPA