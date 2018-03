Xi, Erdogan & Poetin: De magneet van de autocratie

In beurstermen kan je zeggen dat het aandeel ‘democratie’ in een baisse zit. Het aandeel ‘autocratie’ trekt steeds meer kopers aan. De Chinese leider Xi Jinping is niet de enige magneet in deze groeimarkt.

De duivel zit in het detail. Op het moment dat de Chinese communistische partij president Xi een onbeperkt mandaat aanbood, werd ook het beertje Winnie the Pooh gecensureerd. Xi werd op sociale media al een tijdje met het goedige beertje geïdentificeerd, tot daar. Maar dat Winnie zo verknocht was aan zijn honingpotje als Xi aan de macht, was een brug te ver voor de partijcensoren. Dat past niet in het imago van een sterke leider die de natie met vaste hand naar een gouden en stabiele toekomst moet leiden.

Berlijnse muur

De populariteit van de autocratie neemt toe. Even leek de wereld op weg naar meer vrijheid - politiek en economisch - na de val van de Berlijnse Muur in 1989. De neergang van het communistische blok inspireerde de Amerikaanse politioloog Francis Fukuyama tot het boek ‘Het einde van de geschiedenis’. De redenering luidde dat de vrijemarkteconomie de wereld zou veroveren en dat in die zegetocht ook overal democratieën zouden oprijzen. Een wereldwijde globalisering van economie en politiek.

De stelling getuigde van een naïef vooruitgangsoptimisme dat bovendien gekleurd werd door één perspectief. De werkelijkheid liet zich minder makkelijk kneden. Waar de Sovjet-Unie verdween, kwam Rusland. Maar een sterke man bleef. Boris Jeltsin was dan wel een clowneske tussenfiguur, met Vladimir Poetin werd het weer menens. En als Poetin op 18 maart de Russische presidentsverkiezingen wint, en daar bestaat geen twijfel over, kan hij haast een kwarteeuw over Rusland heersen. Via verkiezingen.

China bleef wat het altijd was, een eenpartijstaat. Maar het land ontpopte zich wel tot ‘de fabriek van de wereld’ en stapte volop mee in de globalisering. Politiek bleef de greep van de partij onbetwist, economisch bloeide het land op.

De partij was zo voorzichtig om de opvolging van de sterke leiders zo te regelen dat ze maar twee ambtstermijnen konden dienen. Dat was een gevolg van de opvolgingsoorlog na de dood van Mao Ze Dong, de historische leider van communistisch China. Maar die rem is nu voor Xi weggevallen. Hij treedt toe tot de ‘keizerlijke’ traditie van China, zoals Vladimir Poetin zich in een tsarentraditie inschrijft.

Erdogan: ooit lichtend voorbeeld

Geheel in de lijn van het Ottomaanse rijk werpt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zich ook steeds meer op als een alleenheerser die met vaste hand niet alleen zijn land uitbouwt, maar het bovendien tegen allerlei vijanden beschermt.

De evolutie van Erdogan van democratisch verkozen premier tot president-met-alle-macht is opmerkelijk. Bij zijn aantreden in 2003 werd hij nog gezien als het lichtende voorbeeld dat bewees dat een moslimland ook democratisch bestuurd kon worden. Inmiddels is de ontnuchtering gevolgd.

Globalisering

Maar er is meer aan de hand. De klap van de financiële crisis in 2008, in Europa naadloos gevolgd door de eurocrisis in 2010, leidde tot grote achterdocht over de economische globalisering en de politici die die mogelijk hadden gemaakt. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk tussen de traditionele politieke partijen en een steeds groter deel van het electoraat. Daarmee kwam het fundament van de representatieve democratie onder grote druk te staan.

Het populisme is een containerbegrip. Maar in essentie staat het voor de opstand tegen de regerende elite die meer met zichzelf dan met de samenleving bezig is en die de globalisering vrij spel geeft ten nadele van de eigen inwoners. Daarbij wordt ook de indruk gewekt dat de nationale politici de greep kwijt zijn in een geglobaliseerde wereld.

Dat populisme knaagde aan het democratisch bestel. Een vroege vogel was de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi die al in het begin van de jaren 90 ongegeneerd Italië inpakte en dat 20 jaar zou volhouden. Dit weekend is hij terug. De kans dat zijn rechtse coalitie de Italiaanse verkiezingen wint, is groot. Het vreemde is dat de Europese Commissie hem nu binnenhaalt als ‘dam tegen het populisme’. Dat is toch wel bijzonder veel eer voor die man.

Of denk aan Donald Trump die eerst de Republikeinse partij kaapte en dan de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Hij deed dat ook op een populistische manier en sprak daarmee de misnoegde onderbuik van de VS aan.

Ook in Europa rukt de populistische stroming op. In het oosten zijn in landen als Hongarije en Polen al sterke mannen aan de macht die meer weg hebben van een autocraat dan van een verkozen leider. In de democratieën die op de traditionele partijen drijven, is het sukkelen. Het sluiten van coalities verloopt moeilijk. Denk aan Nederland en Duitsland. Of er zijn minderheidsregeringen, zoals in Zweden en Spanje.

Democratie in zwaar weer

De democratie zit in zwaar weer. Wat in 1989 nog een vanzelfsprekend en heilzaam alternatief leek voor een autocratie is dat 30 jaar later al lang niet meer. Democratische leiders krijgen steeds meer autocratische trekjes in hun stijl en beleid.