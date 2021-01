Xi Jinping slaat Trump-bladzijde om

Een week nadat Donald Trump het Witte Huis verlaten heeft, roept China op de virtuele editie van het Wereld Economisch Forum (WEF) op de internationale instellingen te respecteren en handels- en technologie-oorlogen te stoppen.

Toen de Amerikaanse president Donald Trump in 2018 de grote aula op het Wereld Economisch Forum in Davos toespraak, luidde zijn boodschap dat zijn beleid wel degelijk gestoeld was op de slogan ‘America first’, maar dat zoiets niet gelijkstond met ‘America alone’. Drie jaar later, op de virtuele Davos Agenda-conferentie van het WEF, voerde de Chinese president Xi Jinping de contrareformatie aan door met Trumps wereldbeeld van Amerikaanse suprematie te breken.

De naam van de sinds deze maand ex-president van de VS viel niet, maar de verwijzingen waren talrijk. Niet dat landen verschillend zijn, is alarmerend, zei Xi, maar wel de arrogantie, voordelen en haat die sommigen op die verschillen bouwen. Hij riep op de barrières voor handel en technologie te slopen. Hij zei een tegenstander te zijn van koude oorlog, warme oorlog, handelsoorlog én techoorlog en een voorstander te zijn van duidelijke wetten en stabiele bevoorradingsstromen.

Zero sum

Xi Jinping waarschuwde ook meermaals dat het verkeerd is internationale handel als een zero-sumgame te zien, waarbij je alleen kan winnen als een andere verliest. Opnieuw viel daar een verwijzing naar Trump in te ontwaren, die Amerikaanse handelstekorten gelijkstelde met een economisch verlies. Als iedereen zich opent, kan ook iedereen winnen, zei Xi.

We moeten geloven in internationale samenwerking, in plaats van te geloven in onze eigen nationale suprematie. Xi Jinping Chinese president

Xi bezong ook uitgebreid de lof van het internationaal recht en de Verenigde Naties. 'Als we dat loslaten, belanden we bij de wet van de jungle.' En hij riep op tot samenwerking in de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie, alsook bij de uitvoering van het klimaatverdrag van Parijs en de zoektocht naar regulering voor nieuwe technologie. Ook dat waren allemaal Trump-conflictgebieden. 'We moeten geloven in internationale samenwerking', zei Xi, 'in plaats van te geloven in onze eigen nationale suprematie'. 'De sterken mogen de zwakken niet pesten, of hun spieren of vuist tonen.'

Oeigoeren

Toch maakten enkele kleine woorden duidelijk waar in Peking de grenzen liggen. Xi Jinping riep op tot het wegwerken van 'ideologische vooroordelen' en zei dat geen land zich moet mengen in de binnenlandse zaken van een ander. Die passages kunnen gelezen worden als een antwoord op de kritiek op de manier waarop China de Oeigoeren en de oppositie in Hongkong behandelt. Hij zei dat China een buitenlands beleid van vrede wil voeren, maar noemde het wel een 'onafhankelijk' beleid.

Winter en lente

Van de nieuwe Amerikaanse regering neemt alleen klimaatgezant John Kerry deze week deel aan de Davos Agenda. Net zoals vier jaar geleden is de nieuwe regering zich nog aan het installeren in Washington en hebben nog niet alle ministers het groen licht van het parlement gekregen. En net zoals vier jaar geleden grijpt Xi Jinping het hoofdpodium op het WEF aan om zich als wereldleider in de verf te zetten.

Zo riep hij op de moed niet te verliezen in de strijd tegen corona. 'De winter kan de lente niet tegenhouden, noch het duister het ochtendgloren.' En hij riep op tot samenwerking in de strijd tegen de klimaatopwarming, die China voor 2060 klimaatneutraal moet maken. 'We hebben maar één Aarde, één gedeelde toekomst. We moeten verenigd staan, want arrogante isolatie zal altijd mislukken.'