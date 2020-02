Zeg niet langer Coronavirus, maar 'Covid-19'

Op een tweedaags congres in Genève buigen honderden experts zich over de aanpak van het Coronavirus. De topman van de WHO roept op om vanaf nu de term 'Covid-19' te gebruiken.

Het Coronavirus heeft al meer dan 1.000 doden geëist. Daarmee is het 'Covid-19'-virus dodelijker dan het SARS-virus, dat in 2003 wereldwijd aan 774 mensen het leven kostte. Maandag vielen voor het eerst meer dan 100 doden op een dag te betreuren. Wereldwijd zijn ondertussen 43.000 mensen besmet, waaronder 11 personen in Frankrijk.

'Covid-19'

Om 'stigmatisering' en 'onnauwkeurigheid' tegen te gaan, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloten de term 'Coronavirus' niet langer te gebruiken. ''Coronavirus' verwijst naar een groep van virussen, van een gewone verkoudheid tot het SARS-virus', zegt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De 'co' in 'Covid-19' staat voor corona, de 'vi' voor virus en de 'd' voor disease.

Binnen 18 maanden vaccin

'Het virus is een ernstige bedreiging voor de wereld.' Tedros Adhanom Ghebreyesus Topman Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus meent dat het virus 'een ernstige bedreiging is voor de wereld'. Dat zei hij op de opening van het speciaal bijeengeroepen congres in Genève. Daar buigen vierhonderd experts uit verschillende vakgebieden zich over een gezamenlijke aanpak. Het doel is om binnen 18 maanden een vaccin te hebben.

Vooral de besmettingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk baren de WHO-topman zorgen. Zeker omdat deze besmettingen van persoon tot persoon gebeurden, terwijl ze zelf nooit in China zijn geweest.

'Onze preventie en controles werpen hun vruchten af. China zal de crisis overwinnen.' Xi Jinping Chinese president