Ziekenhuissysteem in Gaza staat op instorten

Een coronapatiënt in Gaza wacht op verzorging. Er is een groot gebrek aan medisch materiaal in de hermetisch afgesloten kuststrook.

Gaza is steeds wanhopiger op zoek naar medisch materiaal om de coronacrisis te bestrijden. Het gezondheidssysteem in een van 's werelds meest bevolkte gebieden staat op instorten.

'Er is een totaal tekort aan testmateriaal, zuurstofapparatuur en medicijnen.' Dat zegt Abdullatif Alhaj van het ministerie van Gezondheid in Gaza aan De Tijd. Gaza trekt aan de alarmbel. 'De situatie in onze ziekenhuizen was al extreem precair en nu slaat ook corona toe', zegt Alhaj. 'Zonder extra hulp stort ons gezondheidssysteem binnen enkele weken in.'

Exponentieel

Ahmed, een jonge dokter uit Gaza die niet met zijn volledige naam in de media wil komen, roteert dagelijks tussen verschillende ziekenhuizen in Gaza-Stad. Hij is uitgeput. ‘Er is geen basismateriaal', zegt hij. 'Ik moet zelfs mijn eigen mondmaskers kopen. Hoe absurd is dat?’

Al sinds 2007 is Gaza afgesneden van de rest van de wereld. Israël legt al meer dan 13 jaar een strakke land-, lucht-, en zeeblokkade op. Ook Egypte sloot de grens met Gaza, die slechts sporadisch opengaat.

Bij het begin van de pandemie, in maart, ging Gaza nog strakker op slot. De weinige mensen die werden toegelaten, moesten zich aan een strenge quarantaine houden. ‘Maar er moest maar één persoon tussen de mazen van het net glippen’, zegt dokter Ahmed. En dat gebeurde.

Zo werd de hoop dat het isolement de inwoners van Gaza van de pandemie zou sparen de kop ingedrukt. Het virus verspreidt zich exponentieel in de Gazastrook, met 2,1 miljoen Palestijnen op 365 vierkante kilometer een van de dichtstbevolkte plekken op aarde.

Per dag zijn er 500 à 900 nieuwe gevallen. De Palestijnse gebieden - Gaza en de Westelijke Jordaanoever samen - tellen bijna 900 doden en meer dan 100.000 Covid-19-gevallen. Door de erg beperkte testcapaciteit is dat sowieso een fractie van het werkelijke cijfer.

Medisch materiaal op rantsoen

'De ziekenhuizen liggen vol. We hebben amper bedden', zegt dokter Ahmed. ‘Een lange lockdown zou vanuit gezondheidsoogpunt het beste zijn. Maar dat kan Gaza niet aan. Dan sterven mensen van de honger.’

2,1 miljoen Palestijnen op 365 vierkante meter Gaza is een van de dichtstbevolkte plekken op aarde

Volgens een rapport van de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties leven meer dan 1 miljoen inwoners van Gaza onder de armoedegrens. De dokter woont in een vluchtelingenkamp Al-Bureij.

Nog geen 70 kilometer naar het Noorden ligt Tel Aviv - een totaal andere wereld. 'Het tekort aan medisch materiaal is enorm', zegt Tania Hary vanuit Israël. Hary is directeur van Gisha, een Israëlische mensenrechtenorganisatie die rond Gaza werkt.

'Gaza is erg afhankelijk van donaties. Turkije, de Europese Unie, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de grote donoren', zegt Hary. 'Maar elke dag moet het medisch materiaal gerantsoeneerd worden.'

Drukkingsmiddel

Hoe komt het dat dokter Ahmed zelf zijn mondmaskers moet kopen en dat amper testmateriaal voor handen is? Het antwoord zit verweven in de complexe politieke situatie.

Israël blokkeert al jaren de invoer van goederen in Gaza. ‘Alle materialen die Israël inschat als dubbel gebruik mogen Gaza niet binnen', zegt Hary. Lees: alles wat gebruikt kan worden om wapens mee te maken. 'Röntgenapparatuur, bepaalde chemicaliën, bouwmaterialen, reserveonderdelen… worden tegengehouden. Uiteraard heeft dat een effect op de ziekenhuizen.'

Blokkeert Israël ook het medisch materiaal? 'Voor zover we weten niet', zegt Hary. 'Maar dan nog. Israël faciliteert, betaalt of voorziet in niets voor Gaza. Tegen de verplichtingen voor het welzijn van de bevolking. Dan is het resultaat hetzelfde.'

Ook de machtsgreep van Hamas in de Gazastrook van juni 2007 speelt mee. Hamas staat op bijzonder gespannen voet met de door Fatah geleide Palestijnse Autoriteit in Ramallah. Dat maakt de humanitaire situatie in Gaza onhoudbaar en heeft ook een effect op de doorstroom van medisch materiaal.

'De politieke kloof tussen de Palestijnse Autoriteit in Ramallah en de Hamas-regering in Gaza maakt de crisis erger', zegt Ran Yaron, de woordvoerder van Physicians for Human Rights in Israël. 'Maar bovenal is het een combinatie van factoren die tot een catastrofe leidt: de Israëlische blokkade, het gebrek aan financiële middelen en de strijd tussen Hamas en Fatah.'

Terug naar de jonge dokter Ahmed. Vanuit het vluchtelingenkamp moet hij dringend naar het ziekenhuis in Gaza-Stad vertrekken. Hij hoopt niet ziek te worden. 'Mijn zus en neefje hebben corona. Om mijn ouders te beschermen zat ik al enkele keren in quarantaine', zegt Ahmed. 'Wat eigenlijk neerkomt op een dubbele quarantaine. Een door onze politieke situatie en één door corona.'