Zoektocht naar drie Syriërs en hun dromen

Tien jaar geleden brak de oorlog in Syrië uit. Twaalf miljoen Syriërs sloegen op de vlucht. Ook de pientere Ela, de poëet Adam en de spring-in-’t-veld Abdulazez. In de zomer van 2016, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, ontmoetten we hen in een vluchtelingenkamp nabij het Griekse Thessaloniki. Drie jonge mensen die hun jeugd en hun dromen in een klap weggevaagd zagen. Vandaag, vijf jaar later, gaan we naar hen op zoek. Waar zijn ze terechtgekomen? Zijn ze gelukkig?

Ela

Juni 2016

Schermvullende weergave ©fotograaf via Sarah Lamote

‘Mijn naam is 53 C’, zegt het meisje met de zwaar gemaquilleerde ogen en een groene hoofddoek. We - een bevriende fotograaf en ik - zijn net aangekomen in het vluchtelingenkamp Vasilika, op een halfuur rijden van Thessaloniki.

Het kamp, inderhaast opgetrokken door overrompelde Grieken, bestaat uit vijf grijze loodsen omzoomd door hoge ijzeren hekken. Daarin honderden witte tenten van de VN-vluchtelingenorganisatie. Tussen de rijen tenten wordt hier de was opgehangen, hier en daar hangt een schommel om de kinderen zoet te houden.

53 C heet Ela. ‘Dat is het nummer van mijn tent’, verklaart ze. ‘Hier zijn we niets meer dan een nummer, zoals in de gevangenis.’ Ela’s familie deelt twee tenten. Ze zijn met acht. Drie broers, drie zussen en hun ouders. Op de grond liggen matten en tapijten. De zeventienjarige Ela heeft er een hoekje voor zichzelf. Aan de witte tentmuren hangen foto’s van filmsterren die ik niet ken en op een houten rekje staan nagellak en mascara. Een tienerkamer in een vluchtelingentent.

Haar Engels is niet slecht, haar Turks vloeiend. Ze was vijftien toen ze met haar familie vertrok uit Afrin, in Noord-Syrië. Twee jaar woonde ze in Turkije, waar ze in een handtassenfabriek werkte. School en toekomst waren er niet, die hopen zij en haar broers en zussen te vinden in Europa.

Maar sinds enkele maanden zitten ze muurvast. Macedonië bouwde net een hoge muur langs de grens. Het land zegt dat het geen keus heeft, nu ook de andere Balkanlanden hun grenzen sluiten of de toegang zwaar beperken. De Balkanroute gaat op slot. De vluchtelingen die Griekenland wel al konden bereiken, moeten wachten tot de Griekse instanties iedereen geregistreerd hebben. Dat duurt al maanden en de situatie lijkt hopeloos. Sommige Syriërs die proberen de grens over te steken krijgen slaag van de politie. West-Europa blijft het doel. Zeker Duitsland en Mutti Merkel liggen bestorven op ieders lippen.

Schermvullende weergave

Ela en ik praten niet te veel over politiek. Ze was 15 toen ze haar huis in Syrië verliet en maakt zich vooral zorgen over haar kat die ze thuis achterliet. ‘We dachten dat we maar enkele dagen weg zouden zijn. Zou ze nog leven?’

Ela heeft dromen. Ze wil studeren en een vriendje. Op een dag voelt een oudere man uit het kamp zich niet lekker. We beslissen hem naar het ziekenhuis van Thessaloniki te brengen. Ela gaat mee als vertaalster. Het ziekenhuis is aftands, de plastic stoelen kraken en tientallen Grieken doen een poging om een zuchtje van de sputterende airconditioning op te vangen.

Terwijl we de tijd proberen te doden, staat opeens een jonge Griekse dokter voor ons. Of Ela Arabisch spreekt, vraagt hij. Ze knikt. Ze moet even iets vertalen voor een van zijn patiëntes. Iets verder ligt een meisje lijkbleek op een bed. ‘Ze heeft een fles schoonmaakmiddel opgedronken’, vertaalt Ela aan de dokter. Ela’s ogen verraden geen emotie. Of het is gewoon te veel.

Tegen valavond rijden we zwijgend terug naar het vluchtelingenkamp, naar tent 53 C. Over het meisje in het ziekenhuis praten we niet meer. Wanneer ik twee weken later mijn vlucht terug naar België heb, beloof ik Ela snel terug te komen. Volgende vakantie al. Maar dat doe ik uiteindelijk niet.

Vandaag

Waar zou Ela zijn? Een paar jaar geleden hadden we nog contact, maar dat verwaterde. Ela lijkt haar Facebook- profiel niet meer erg actief te gebruiken, maar er staan wel Zweedse berichten. Begin januari stuur ik haar een bericht op Messenger en probeer via Instagram. Haar profielfoto is die van een mooie, jonge vrouw. ‘Ela, are you still on Facebook?’ Dezelfde dag komt een bericht terug. ‘Yes i’m still here.’

We spreken af elkaar te bellen, maar een datum vinden vlot niet. Ela zegt dat ze veel moet werken. Vier dagen later belt ze me plots via WhatsApp video. ‘Habiba’, roep ik enthousiast. De groene hoofddoek is ingeruild voor een dikke rode muts. Ze belt om te zeggen dat ze geen tijd heeft omdat haar papa net een hartaanval heeft gehad en ze dringend om medicatie moet. Er is geen tijd om verder vragen te stellen. We hangen op.

Pas anderhalve maand later belt ze opnieuw. Nu is er wel tijd. We praten een uur, maar het is niet altijd simpel. Haar Engels is niet meer wat het vijf jaar geleden was. Ze doorspekt het met Zweedse woorden, waar ze op een eiland woont. Haar papa stelt het goed.

Schermvullende weergave

Ela combineert twee jobs met een traject om haar diploma middelbare school te halen. Ze wil goede cijfers om straks naar de universiteit te kunnen. ‘Ik wil apotheker worden.’ En een vriendje? ‘Nee’, lacht ze de vraag weg. ‘Ik heb geen tijd. Het enige wat ik doe, is werken en studeren. Als een robot. En daarbij, je weet toch dat ik al die jaren niet naar school kon. Die verloren tijd moet ik inhalen.’ Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan om mijn frivole vraag over een vriendje.

Niet lang nadat we elkaar gezien hadden in 2016 werden Ela en haar familie overgebracht naar Athene. ‘Daar moesten we een lijstje maken van Europese landen. We kozen Engeland, Nederland en Duitsland. Na zes maanden hoorden we opeens dat we naar Zweden mochten. De man zei gewoon: Zweden koos jullie.’

Voorzichtig vraag ik haar of ze zich onze passage in het Griekse ziekenhuis nog herinnert. ‘Het meisje met het schoonmaakmiddel’, knikt Ela. ‘Ik herinner me nog alles.’ We zwijgen, glimlachen triest en veranderen het onderwerp. Ela lijkt het relatief goed te hebben. Ze heeft een dak boven het hoofd en kan studeren, al heeft ze het vooral moeilijk met de ‘kille’ Zweden. ‘Het weer is hier even koud als de mensen. Ik heb mijn buren nog nooit gezien. Dat is toch raar. We zijn hier veilig, maar niet gelukkig.’

Adam

Juni 2016

Schermvullende weergave

De dagen in het kamp zijn kopieën van elkaar. Moeders proberen de boel proper te houden en de vaders roken op het binnenplein. Pasgeboren baby’s krijsen en jongeren hangen doelloos rond. Iedereen is hartelijk. Voor elke tent schoenen uit, mierzoete thee drinken en praten.

In de tent van Adam blijven we het langst hangen. Hij studeerde Engelse literatuur in Syrië. Op zijn gsm toont hij foto’s van de prachtige steden Homs en Aleppo. ‘Syrië is het mooiste land ter wereld’, zegt hij. Bij veel thee en sigaretten probeert Adam ons de situatie in Syrië uit te leggen, maar al snel raak ik de weg kwijt in het kluwen van verzetsgroepen, IS-splintergroepen, het regime van Assad en het Vrije Syrische leger. Na verloop van tijd stel ik geen vragen meer. Adam wil vooral vertellen, ontladen, uitspuwen.

In retrospect laat de situatie zich gemakkelijker samenvatten. Wat begon met vreedzame betogingen in Syrië werd bloedig de kop ingedrukt. Al snel kwam er een gewapende opstand op gang waar jihadistische milities een opportuniteit in zagen om de macht te veroveren op het oude regime. In 2014 riep IS er het kalifaat uit.

Adam schrijft gedichten. Hij laat me er enkele lezen. Ze zijn morbide en in elke zin staat het woord ‘blood’, vaak in kapitalen. Ik wil er een opmerking over maken, maar slik mijn woorden snel in.

Ik herinner me dat Adam me een paar dagen geleden over zijn thuisstad Daraa vertelde. In maart 2011 hadden jongens ‘As-Shaab / Yoreed / Eskaat el nizam!’, met graffiti op een graansilo geschreven. ‘Het volk / wil / het regime omverwerpen!’ Ze hadden de slogan op tv gezien tijdens de ontluikende Arabische Lente-revoluties in Caïro en Tunis. De geheime politie arresteerde 15 jongens tussen 10 en 15 jaar oud. In een verhoorkamer werden ze geslagen, verbrand en hun vingernagels werden uitgetrokken. ‘Het was verschrikkelijk’, zegt Adam. ‘De hele stad werd woest.’

Adam hield het nog vier jaar vol, maar besliste eind 2015 te vluchten. ‘Als je niet naar het leger wil of niet doodgemarteld wil worden in de gevangenis, is dat de enige optie.’ Om de stad te ontvluchten moest hij langs verschillende checkpoints waar de kans gevat te worden door het regime groot is. Naast hem in de laadbak van de vrachtwagen zat een man met een bommengordel. ‘Hij blies zichzelf liever op dan in de handen van het regime te vallen’, zegt Adam. ‘Ik was doodsbang. Aan elke checkpoint dacht ik: nu is het gedaan.’

Schermvullende weergave

Adams poëzie is geen dystopie. Het is zijn realiteit en die van Syrië. De opstanden in Daraa waar hij het over heeft, zijn het begin van een decennium vol ongecontroleerde wreedheid waar ook kinderen niet worden gespaard. Zeker 400.000 mensen sterven, maar hoeveel precies, dat weten de Verenigde Naties niet.

De ochtend van ons vertrek willen we afscheid nemen, maar Adam ligt vredig te slapen in een zetel, met beide handen gekruist over zijn borstkas. Ik leg een briefje tussen zijn handen. Wat er precies op stond, kan ik me niet meer herinneren.

Al weet ik wel dat ik geen woorden vond.

Vandaag

De zoektocht naar Adam verloopt minder vlot. Elk spoor, elk gsm-nummer loopt dood. Waar zou hij toch zijn? Zou hij, net als Ela, een ticket naar Europa gekregen hebben via ‘relocatie’? Dat inderhaast opgetrokken intern Europees solidariteitsmechanisme moest ertoe leiden dat vluchtelingen uit hotspots zoals Griekenland, Italië en Malta herplaatst werden in Europa.

Misschien is hij wel in België? De kans lijkt miniem. ‘België maakte van het doorvoeren van de relocaties vanuit Griekenland en Italië geen prioriteit’, lees ik op de website van het federaal migratieagentschap Myria. ‘Begin 2019 eindigde België op 1.171 relocaties, waarvan 700 uit Griekenland. Dat is 31 procent van het oorspronkelijke Belgische quotum, en 78 procent van de bijgestelde Belgische doelstelling om ongeveer 1.500 personen te realloceren.’

Uiteindelijk vinden we een Facebook-foto van een man die als twee druppels water op Adam lijkt, maar een compleet andere naam heeft. De man zou in de Verenigde Arabische Emiraten wonen. Werden er dan Syrische vluchtelingen van Griekenland naar daar gestuurd? Het lijkt onwaarschijnlijk.

‘Hi, how are you, Adam?’, probeer ik. Onmiddellijk verschijnen drie puntjes op het scherm. Hij is het! Adam woont niet in de VAE, maar in Zweden. Als ik vraag waarom hij onder een alias op Facebook zit, zegt hij dat het zijn schrijversnaam is. Hij heeft ook liever dat we deze naam gebruiken in dit artikel. Een job heeft hij niet. ‘Ik probeerde werk te vinden, maar dat lukt niet. De Zweden zien ons niet graag komen.’

Ook nu praten we weer veel over politiek. Voor Adam is de oorlog niet gedaan. Hij heeft gelijk, al slaagde Assad er wel in de macht niet te verliezen. Assad controleert nu twee derde van het grondgebied. De rest staat onder controle van zijn tegenstanders: de Koerdische milities die aanleunen bij de PKK, door Turkije gesteunde islamitische en nationalistische strijdgroepen en Turkije zelf in Noord-Syrië.

Het lijkt niet zo goed te gaan met Adam. Hij is neerslachtig en ziet geen toekomst. We hebben enkele weken contact via Messenger. Alleen als hij het over zijn oom heeft, lijkt hij opgewekt. Dan toch iemand aan wie hij zich kan optrekken. ‘Mijn oom woont in Nieuw-Zeeland’, zegt Adam. ‘De hele familie is verspreid over de VS, Duitsland, Turkije, Syrië en Nederland.’

Adams lot is dat van veel Syriërs en andere vluchtelingen. Versnipperde families, moeilijke zoektocht naar werk, verloren jaren die niet meer terug te winnen zijn, eenzaamheid, willen terugkeren maar niet kunnen. Tijdens onze gesprekken moet ik terugdenken aan ons afscheid vijf jaar geleden. Toen vond ik geen woorden, nu evenmin.

Abdulazez

Juni 2016

Schermvullende weergave ©fotograaf via Sarah Lamote

Abdulazez woont in een ander kamp dan Ela en Adam, in Eko, genoemd naar een benzinestation en op een uur rijden van het kamp van Ela en Adam. Hij valt vooral mijn bevriende fotograaf op omdat de jongen ook met een fototoestel rond zijn nek rondloopt. Gekregen van een van de vrijwilligers, blijkt later. Abdulazez is populair. Jong, sterk, spreekt wat Engels en probeert te helpen waar hij kan. Een positieve spring-in-’t-veld met ondernemingszin.

Abdulazez was 13 toen hij met zijn ouders en zijn zus hun huis in Homs moest ontvluchten. Zijn twee broers waren dan al in Turkije. Drie jaar probeerden ze te overleven op het platteland in Syrië. Op zijn zestiende staken ze de grens over naar Turkije.

In Turkije had Abdulazez het geluk te kunnen studeren. Maar toen de sfeer tegen de Syriërs er verhardde, beslisten velen te vertrekken. Abdulazez, toen 17, zat in zijn laatste middelbaar toen zijn ouders zegden dat ze de boottocht van Turkije naar Europa wilden wagen. Ze zagen geen

andere uitweg. De kleine winkel van zijn oudere broer moest sluiten omdat Turkse ondernemers de concurrentie niet meer dulden. Geen winkel, geen geld, geen overleven.

Abdulazez mocht kiezen. In Turkije blijven en zijn school afmaken, of meegaan met zijn ouders en de rest van de familie. Hij koos voor het tweede. De familie van zes verkocht alles en regelde de oversteek naar Griekenland.

‘We moesten eerst uren wachten in een bos’, zegt Abdulazez. ‘We hadden geen idee wat er zou gebeuren. Telkens andere mensen brachten ons naar verschillende plekken. Het was echte maffia.’ Uiteindelijk kwamen ze ’s nachts aan op het strand van Izmir. ‘Hier is de boot’, zei een van de mannen, maar we zagen niets. ‘Daar’, zei iemand en wees naar een struik waaronder iets kleins lag.

‘Ik kon mijn ogen niet geloven. Dat

bootje?! Er stonden wel vijftig mensen op het strand. Het was onmogelijk dat we er allemaal in zouden passen. Toch pompten we de boot op, trokken een oranje zwemvest aan en vertrokken. Omdat er zo weinig plaats was, zat ik op de rand van de boot.’

Abdulazez vertelt het verhaal feitelijk, niet zelden met een kleine glimlach en vooral zonder grote emoties. Dat zien we wel vaker in het kamp. Mensen vertellen de pijnlijkste gebeurtenissen bijna lichtvoetig. Als een nieuwsfeit, alsof ze er zelf niet bij waren.

Abdulazez, Ela en Adam hebben hun oversteek overleefd. Veel landgenoten niet. De Middellandse Zee was toen een massagraf, met 2016 als dodelijkste jaar. De Griekse kusten kleurden oranje van de zwemvesten. De dood van de peuter met het rode T-shirt Alan Kurdi een jaar voordien noch ‘wir schaffen das’ kon verandering brengen. In totaal vonden er bijna 22.000 mensen de dood.

Vandaag

De bevriende fotograaf neemt de zoektocht naar Abdulazez voor zijn rekening. Enkele weken gaan voorbij, tot midden februari eindelijk het bericht komt dat hij Abdulazez gevonden heeft. ‘Je raadt nooit waar hij is’, houdt hij me in spanning. ‘Hij studeert. Aan de VUB, in Brussel!’

Ik krijg een telefoonnummer en mag hem onmiddellijk bellen. ‘We kunnen ook Nederlands spreken’, zegt Abdulazez nadat ik in het Engels ben begonnen. ‘Of liever Frans, j’ai appris un petit peu.’

We spreken af dat ik de volgende dag naar zijn kot kom aan de VUB. Een perfect uitgedoste twintiger doet de deur open van de grote peda in Elsene. Hij ruikt naar zoete parfum - populair bij Syriërs. Hoewel zijn haar perfect ligt, excuseert hij zich voor zijn ‘coronakapsel’.

Na de periode in het vluchtelingenkamp werd Abdulazez, net als Ela, met zijn familie naar Athene gebracht. Daar kregen ze te horen dat ze naar België mochten. ‘Ik kende helemaal niets van België en zocht meteen op welke taal jullie spreken. Taal is key, weet je wel. ‘Belgian language’, tikte ik in op Google. Drie talen, las ik. Dat kon niet kloppen, Wikipedia maakte een fout. Ik probeerde opnieuw. Weer drie talen. Hoe kon dat toch?’

‘Ik wilde mijn tijd niet verspillen, dus leerde ik Frans. Eindelijk mochten we het vliegtuig op naar België. Eenmaal op de luchthaven moesten we mee met een politieman. Die vertelde ons dat we naar Poelkapelle moesten.’

‘Poelkapelle?! Dat klonk niet erg Frans. Shit, dacht ik toen.’ De familie kreeg een routebeschrijving mee. ‘Er stond iets van bus en spoor 22. Ik begreep er niets van. Op de trein was ik bang dat we totaal de verkeerde richting uitgingen.’ Uiteindelijk kwamen ze aan in het opvangcentrum in Poelkapelle, een van de Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil.

Daar kreeg Abdulazez te horen dat hij niet meer naar het middelbaar kon omdat hij al meerderjarig was. Volg een apart traject, luidde het advies. ‘Maar ik wilde zo graag naar school, dus zocht ik op Google Maps een middelbare school op en stapte gewoon binnen.’ In het Guldensporencollege in Kortrijk mocht hij onmiddellijk met de directrice praten. ‘Ze was zo vriendelijk.’

Abdulazez slaagde erin de directrice te overtuigen en mocht in twee jaar tijd zijn middelbaar afwerken. Vandaag zit hij op kot aan de VUB en studeert hij computerwetenschappen. Hij blijft ook fotograferen, straks exposeert hij in Brussel.

Of Abdulazez terug naar Syrië wil? ‘Ik weet niet wat de toekomst brengt’, zegt hij met een grote glimlach, alsof ik een heel simpele vraag stel. ‘Ik hou van Vlaanderen, in Brussel voel ik me thuis en ik ben afkomstig van Syrië. We zien wel. Eerst naar de kapper voor mijn coronakapsel.’