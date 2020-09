'Zombievuren' zetten noordpoolgebied in lichterlaaie

Bij hevige branden binnen de noordpoolcirkel kwam in de eerste acht maanden van het jaar een recordhoeveelheid van 244 miljoen ton CO 2 vrij. Dat is ruim het dubbele van de CO 2 die België in een jaar uitstoot. Het was daarmee het zwaarste brandseizoen in het noordpoolgebied sinds de start van de metingen in 2003, zo blijkt uit de satellietmonitoring van het Europees agentschap Copernicus.