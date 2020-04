Zuid-Korea levert Trump wapens tegen epidemie

Zuid-Korea stuurde dinsdag 600.000 testkits voor het coronavirus naar de Verenigde Staten. De zending komt er op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump. Die had zijn Zuid-Koreaanse evenknie Moon Jae-in eind vorige maand in een telefoongesprek aangesproken op de expertise van het land in de aanpak van de corona-epidemie.

In Zuid-Korea zijn tot nu slechts 217 mensen aan corona gestorven tegen meer dan 22.000 in de VS.

Het opvallende is dat zowel in Zuid-Korea als in de VS het eerste geval van besmetting met corona op 20 januari opdook. Maar terwijl de Zuid-Koreanen meteen in actie schoten om de verspreiding van het virus in te dammen, ontkende Trump wekenlang de ernst van de situatie. Inmiddels zijn in de VS meer dan 22.000 doden gevallen, tegenover 217 in Zuid-Korea.