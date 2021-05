400.000 nieuwe coronabesmettingen in India

Nooit kwamen er in een land zoveel nieuwe besmettingen bij in 24 uur. Verschillende ziekenhuizen liggen vol, waardoor ze nieuwe patiënten weigeren. De vorige records stonden ook op naam van India. Al tien dagen lang komen er elke dag minstens 300.000 nieuwe gevallen bij.

Dat is veel meer dan in de Verenigde Staten, een andere recordhouder. Op de Amerikaanse besmettingspiek in januari telde het land in één dag meer dan 300.000 nieuwe besmettingen.