APEC-leiders raken het eens: 'Leve de vrijhandel'

Het was de eerste keer in drie jaar dat er nog eens een gezamenlijke verklaring van de APEC-leiders op de tafel lag. De top van vorig jaar vond niet plaats door zware politieke onrust in het gastland Chili. Door onenigheid tussen de Verenigde Staten en China was er in 2018 geen slotverklaring. Beide landen liggen nog steeds overhoop met elkaar, maar dat leek ditmaal geen bezwaar om tot een compromistekst te komen.