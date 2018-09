Aanslag bij militair defilé Iran

Tijdens een militair defilé in de Iraanse stad Ahvaz heeft zaterdagochtend een terroristische aanslag plaatsgevonden. Er zijn

Zaterdag vinden in Iran over het hele land militaire parades plaats, ter gelegenheid van de start van de 'Heilige Week van de Defensie'. Tijdens die week wordt de Iraaks-Iraanse Oorlog herdacht, die uitbrak in 1980 en acht jaar duurde.