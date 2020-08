Abe's vertrek dreigt Japanse slangenkuil te openen

De Olympische Spelen hadden zijn afscheid moeten worden, maar zijn gezondheid dwingt de Japanse premier Shinzo Abe vroeger dan verwacht te vertrekken. De machtsoverdracht komt ongelegen.

Amper vier dagen was hij Japans langstzittende naoorlogse premier - een record dat hij afsnoepte van zijn oudoom Sato Eisaku - en toen kondigde Shinzo Abe aan dat hij ermee stopt. De reden: een opstoot van zijn chronische darmziekte colitis ulcerosa. 'Ik wil niet dat mijn gezondheid ertoe leidt dat ik verkeerde beslissingen neem', zei hij vrijdag emotioneel, terwijl hij benadrukte dat hij op een goed moment vertrekt. 'Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt terug en alle voorbereidingen voor de winter zijn getroffen.'

Het is niet de eerste keer dat Abe's gezondheidsproblemen zijn politieke plannen doorkruisen. In 2007 moest de 65-jarige premier zijn eerst ambtstermijn abrupt beëindigen door gelijkaardige darmklachten, al waren zijn populariteitscijfers toen ook in vrije val na een reeks schandalen.

Sindsdien wist hij de ziekte met medicijnen te bedwingen. Maar de jongste tijd doken almaar vaker geruchten over een kwakkelende gezondheid op. Dat bracht een Japans televisiestation er zelfs toe zijn wandelingen te chronometreren. De conclusie: Abe wandelt nu drie seconden trager de gang naast zijn kantoor af dan in april.

Zeldzame stabiliteit

Abe vertrekt weliswaar met zijn laagste populariteitscijfers ooit - slechts 34 procent van de Japanners zegt hem te steunen - hij was ook verantwoordelijk voor een zeldzame periode van stabiliteit in een land waar de premiers elkaar normaal in een fluks tempo opvolgen. In tegenstelling tot veel van zijn voorgangers slaagde hij erin overeind te blijven als leider van de Liberaal Democratisch Partij (LDP), die Japan al een eeuwigheid bestuurt en bekendstaat als een notoir slangennest met eindeloos veel fracties. Sinds 2012 was hij onafgebroken op post.

De telg van een politieke dynastie - zijn grootvader was premier, zijn vader minister van Buitenlandse Zaken - zette zich vooral op de kaart met zijn Abenomics, waarmee hij de derde grootste economie ter wereld wou hervormen na twee verloren decennia. Een combinatie van begrotingsstimuli, een centrale bank die massaal overheidsobligaties inkocht en plannen om de verstarde arbeidsmarkt aan te pakken moesten de economie weer aanzwengelen.

Hoewel hij enkele successen boekte, werd het geen daverend succes. De Japanse economie kende meermaals een valse lente, waarna een terugval met een recessie volgde. Vooral het derde luik - het verstarde bedrijfsleven aanpakken en Japan opengooien voor buitenlandse concurrentie - bleek een pijnpunt en onverteerbaar voor de machtige lobby's in de LDP.

Pacifistische grondwet

Op veiligheidsvlak kon Abe meer potten breken. Als nationalistische conservatief verhoogde hij het defensiebudget fors en loodste hij wetten door het parlement waardoor Japanse troepen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer in het buitenland mochten vechten en hun bondgenoten militair mochten beschermen. Zijn echte magnus opus - een aanpassing van de pacifistische grondwet uit 1945 - kwam er echter niet. De symbolische waarde bleek te groot voor een meerderheid van de bevolking en het parlement.

Abe's vroegtijdig vertrek dreigt een opvolgingsstrijd te ontketenen in zijn partij, waar meerdere kroonprinsen en hun bijbehorende fracties op zijn post azen.

Normaal zou Abe tot september 2021 op post blijven. Zijn vroegtijdig vertrek dreigt een opvolgingsstrijd te ontketenen in de LDP, waar meerdere kroonprinsen en hun bijbehorende fracties op zijn post azen. Onder meer oud-minister van Defensie Shigeru Ishiba, minister van Defensie Taro Kono, oud-minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida, minister van Financiën Taro Aso en zijn loyale adviseur Yoshihide Suga zijn kandidaat. Abe zelf weigerde vrijdag zijn voorkeur uit te spreken. 'Alle mensen van wie de namen circuleren, zijn zeer bekwame mensen', zei hij. Hij blijft aan zet tot er een opvolger is.

Microscopische verschillen

De machtsoverdracht komt op een ongelegen moment, nu Japan worstelt met de coronapandemie en de bijbehorende economische krater. De nieuwe premier krijgt bovendien een pak aanslepende problemen op zijn bord, van de krimpende bevolking tot de gigantische overheidsschuld. Die gedachte zond vrijdag een schokje door de Japanse effectenbeurs. De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 1,4 procent het weekend in op 22.882,65 punten.