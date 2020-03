Afghaanse regering botst met taliban over vrijlating gevangenen

De taliban en de Afghaanse regering zitten op ramkoers over de vrijlating van gevangenen. President Ashraf Ghani kondigde eerder aan dat hij onder voorwaarden 1.500 gevangen talibanleden wil vrijlaten. Maar volgens de radicale militie ligt dat niet in de lijn van het akkoord dat ze eind februari sloot met de Verenigde Staten. Daarin was sprake van de onvoorwaardelijke vrijlating van 5.000 gevangenen.