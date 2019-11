Agent schiet demonstrant neer in Hongkong

In Hongkong ligt een demonstrant in kritieke toestand in een ziekenhuis nadat hij door een politieman van dichtbij werd neergeschoten. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Op een video is te zien hoe een politieagent een manifestant arresteert. Terwijl een andere betoger hem benadert, schiet hij de man vanop korte afstand in de borst.

De politie heeft bevestigd dat een man is neergeschoten. Het zou gaan om een 21-jarige man. Ook vertelde de politie dat op twee andere plaatsen de politie pistolen heeft getrokken, maar niet heeft geschoten. Een andere demonstrant werd ook geraakt door kogels, maar hij is minder ernstig gewond.

Uitlevering aan China

Maandag werd weer massaal gedemonstreerd in Hongkong. Daardoor lag een deel van het openbaar vervoer stil en bleven ook een aantal scholen gesloten. De politie gebruikte op sommige plaatsen traangas tegen de demonstranten.

De politie zette traangas in om een anti-regeringsdemonstratie in Hongkong uit elkaar te drijven. De actie volgde op geweld dat was uitgebroken op verscheidene plaatsen in de stadstaat tijdens het 24e weekend van protesten. Demonstranten zetten plastic barricades in brand en vernielden een treinstation.