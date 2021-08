Al 244 Belgen geëvacueerd uit Kaboel

De Belgische evacuatiemissie is er zondag in geslaagd om 175 mensen vanuit het Afghaanse Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad te brengen. In de nacht van zondag op maandag zouden zo'n 400 mensen naar België worden gevlogen.

Onder de 175 mensen die zondag via vier evacuatievluchten naar Islamabad werden gevlogen bevonden zich 136 Belgen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekengemaakt tijdens en persconferentie.

Zaterdag wist België al 248 mensen uit de Afghaanse hoofdstad te evacuëren via drie militaire vluchten, nadat een dag eerder al een C-130 in Islamabd was geland met daarop 93 mensen. Op de vluchten die vrijdag en zaterdag werden uitgevoerd bevonden zich samen minstens 108 Belgen.

Sinds vrijdag is Defensie er dus in geslaagd om zeker 244 Belgen in veiligheid te brengen. Die zullen allicht morgen naar Melsbroek worden overgevlogen, samen met de andere mensen het voorbije weekend met de evacuatievluchten werden opgepikt.

Intussen blijft de situatie op de luchthaven van Kaboel uitermate chaotisch. Volgens de NAVO zijn er de afgelopen zeven dagen zeker twintig mensen overleden in en om het vliegveld.

De luchthaven bereiken blijft ook een aartsmoeilijke opdracht, en niet alle Belgen op de evacuatielijst raken binnen. 'Gisteren stond ik er van 's morgens tot negen uur 's avonds', vertelde een Afghaanse mensenrechtenactiviste die werkt voor een Belgische NGO zaterdag nog aan De Tijd. De vrouw had groen licht gekregen om het land te verlaten met een Belgische vlucht, en had al twee pogingen ondernomen om de luchthaven te bereiken. 'Er werd geschoten en traangas gebruikt.'

IS-dreiging

Er dreigt nog meer chaos en geweld. De Amerikaanse regering bevestigde zondag dat er een reële dreiging bestaat dat de terreurorganisatie IS een aanslag pleegt op de luchthaven van Kaboel, of in de omgeving.

De Amerikaanse overheid heeft ook bij zes Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen achttien vliegtuigen opgevorderd om de evacuatiemissie in Afghanistan te ondersteunen.