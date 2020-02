Al meer dan duizend corona-doden

De nationale gezondheidscommissie van Hubei, de provincie waar Corona uitbrak, meldde dinsdag dat er opnieuw 103 extra doden zijn gevallen door het virus, wat het hoogste dagelijkse aantal is sinds het uitbreken van de ziekte. Daardoor is de dodentol op een week tijd verdubbeld tot 1.016 mensen.

Beter nieuws is dat het aantal infecties met het laagste aantal per dag steeg sinds begin deze maand. Hubei telde er 2097 extra, wat de teller op 42.638 brengt. Ook dat is een verdubbeling op een week tijd. Het grootste deel van de provincie blijft afgesloten van de rest van de wereld. Hubei heeft de voorzitter van de gezondheidscommissie en de lokale voorzitter van de communistische partij ontslagen.

Vastgoedmarkt

Ondertussen blijft het coronavirus ook economische schade aanrichten. In de eerste week van februari is de vastgoedmarkt in grote steden zo goed als stil gevallen. De verkoop van nieuwe appartementen in 36 steden crashte met 90 negentig procent. De eerste cijfers over acht Chinese steden tonen een gelijkaardige crash in de verkopen van bestaande huizen.